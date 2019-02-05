وزراء التحالف المناهض لـ«داعش» يلتقون في ميونخ منتصف فبراير

يلتقي وزراء دفاع دول التحالف الدولي ضدّ تنظيم «داعش» المتطرف في 15 فبراير في ميونخ على هامش مؤتمر دولي للأمن، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر حكومي فرنسي.

وستشارك وزيرة الجيوش الفرنسية «فلورناس بارلي على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ في اجتماع وزراء دفاع التحالف الدولي المناهض لداعش»، بحسب ما أكد مكتب الوزيرة، ووفق «فرانس برس».

وقبل ذلك، من المقررعقد محادثات في واشنطن الأربعاء بين وزراء خارجية التحالف الذي يواجه تقلبات بسبب الإعلان الأميركي المفاجئ الانسحاب من سورية. وأكدت الخارجية الأميركية أن الاجتماع سيجري برئاسة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، و«سيتناول فيه الوزراء المرحلة المقبلة من الحملة في العراق وسورية، الهادفة إلى منع عودة ظهور تنظيم داعش عن طريق المساعدة في مجال الاستقرار والأمن».

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونغرس الأميركي أن كافة الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش» في سورية والعراق قد استعيدت. وقال في مقابلة عرضت الأحد «لقد سيطرنا الآن على 99% من الأراضي وسنعلن قريباً عن السيطرة على 100% من أراضي الخلافة».