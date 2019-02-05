وزير الدفاع الروسي: يجب أن نطور صواريخ جديدة قبل 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 02:49 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويجو (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، عن وزير الدفاع قوله إن روسيا يجب أن تطور صاروخًا موجهًا أرضيًا جديدًا وصاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت بخمس مرات أو أكثر قبل عام 2021 ردًا على اعتزام واشنطن الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم السبت تعليق العمل بالمعاهدة التي تعود إلى سنوات الحرب الباردة بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قرارًا مماثلاً. وقالت إنها تعتزم الانسحاب منها متهمة موسكو بانتهاكها.

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وقال وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز» إنه يتعين على روسيا تطوير صواريخ جديدة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويجو توجيهه أمرًا للجيش ببدء العمل على تطوير نظامين صاروخيين جديدين وضمان استكمال العمل بحلول 2021.

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