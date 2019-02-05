لافروف: روسيا تؤيد إجراء محادثات بين مادورو والمعارضة

وزير الخارجية سيرغي لافروف (الإنترنت)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، الثلاثاء، إن الأزمة في فنزويلا لا يمكن أن تحل دون إجراء محادثات بين السلطة والمعارضة.

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وانضمت دول أوروبية رئيسية، الإثنين، للولايات المتحدة في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا حليفة موسكو، مما يلقي الضوء على مواجهة عالمية بشأن حكم نيكولاس مادورو الاشتراكي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن لافروف قوله: «ما زلنا مقتنعين بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو جلوس الحكومة والمعارضة إلى طاولة المفاوضات... وإلا سيحدث نفس أسلوب تغيير النظم الذي نفذه الغرب مرارًا».

واعترفت 19 دولة أوروبية، الإثنين، رسميًا بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسًا انتقاليًا للبلاد بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية ضمن المهلة التي حددتها دول أوروبية له، وفق تقرير لـ«فرانس برس».

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لكن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من تبني موقف موحد يعترف بغوايدو؛ بسبب رفض إيطاليا المصادقة على مشروع بيان مشترك في هذا المعنى خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الخميس في بوخارست، وفق مصادر دبلوماسية.