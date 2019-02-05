واشنطن تدعو دولاً أخرى إلى تسلم عناصر «داعش» المحتجزين في سورية

قوة عسكرية (ا ف ب)

حثت الولايات المتحدة دولاً أخرى على استقبال المئات من المسلحين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة «داعش» المحتجزين لدى المقاتلين الأكراد في شمال سورية.

وقالت الخارجية الأميركية، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن المقاتلين الأجانب في «داعش» المحتجزين في شمال سورية ينبغي أن يرحلوا إلى بلادهم لبدء إجراءات محاكمتهم هناك.

وقال روبرت بالادينو، الناطق باسم الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تطالب دولاً أخرى لنقل ومحاكمة مواطنيها المحتجزين لدى قوات سورية الديمقراطية، وهو تحالف تمثل وحدات حماية الشعب الكردية غالبيته.

وأضاف: «رغم تحرير المناطق التي كانت خاضعة لتنظيم الدولة في العراق وسورية، لا يزال هذا التنظيم يمثل تهديدًا إرهابيًا، مما يستدعي اتخاذ إجراء شامل للتعامل مع هذا التحدي الأمني العالمي».

وحتى الآن، لم تبد إلا دول قليلة استعدادها لاستقبال مواطنيها من مسلحي تنظيم الدولة المحتجزين لدى القوات الكردية الموالية للولايات المتحدة.

لكن بانسحاب القوات الأميركية من سورية، حذر الأكراد من أنهم قد يفقدون السيطرة على السجون بعد انسحاب الحليف الأميركي، وهي السجون التي تستخدم كمقر اعتقال مسلحي التنظيم.

وتأتي الدعوة الأميركية لإعادة عناصر تنظيم الدولة إلى بلادهم للمحاكمة هناك قبل يومين من اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية دول أوروبية وبعض دول من الشرق الأوسط لإجراء محادثات تستهدف وضع تصور للحرب على تنظيم الدولة بعد انسحاب القوات الأميركية.

وأعربت الإدارة الأميركية منذ أسابيع عن قلقها إزاء وضع المحتجزين من مسلحي تنظيم الدولة لدى قوات سورية الديمقراطية بقيادة الأكراد بعد رحيل القوات الأميركية.

واعترف مسؤول أميركي آخر بأن «شمال شرق سورية أصبح نقطة تسلل» من الناحية الأمنية. وقال: «بتطور الأحداث، هناك عدد من السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تغيير في السيطرة الإيجابية الحالية على العناصر المحتجزة».

وأعرب المصدر عن مخاوفه حيال أن يتوجه المتطرفون إلى مناطق أكثر اضطرابًا حول العالم حيث يمكنهم استئناف القتال.

موقف فرنسا وبريطانيا

وبدأت فرنسا، التي تعرضت لسلسلة من هجمات نفذتها عناصر تابعة لتنظيم الدولة، في إجراءات تسلم مسلحي التنظيم بعد إصرار الحكومة الفرنسية على ضرورة محاكمة هذه العناصر محليًا.

وقالت جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي: «هدف فرنسا هو تفادي هروب وانتشار هذه العناصر الخطرة»، معترفًا بأن الموقف على الأرض يتغير مع انسحاب القوات الأميركية.

في المقابل، لم تبد بريطانيا، التي لا تزال تحتفظ بقوات محدودة في سورية تعمل مع القوات الفرنسية هناك، اهتمامًا باستقدام العنصرين المتبقيين على قيد الحياة من المجموعة التي تعرف باسم «خنافس تنظيم الدولة».

وترجح تقارير أن الحكومة البريطانية قد جردت ألكسندر أمون كوتي والشافعي الشيخ من الجنسية البريطانية، وتدرس السلطات البريطانية تسليم العنصرين إلى واشنطن.