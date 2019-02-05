مقتل 14 مدنيًا في هجوم إرهابي في بوركينا فاسو

عسكري بوركينابي بالقرب من منجم تامباو. (فرانس برس)

قُتل 14 مدنيًا فجر الإثنين في هجوم نُسب إلى «إرهابيين» في شمال بوركينا فاسو، بحسب بيان للجيش.

وردًا على الهجوم، شنّ الجيش عمليّات عسكريّة في ثلاث مناطق بشمال البلاد قال إنّه قام خلالها بـ«تحييد» (قتل) 146 إرهابيًا.

ويأتي ذلك عشية قمة مجموعة دول الساحل الخمس التي ستعقد الثلاثاء في واغادوغو.

وهذا الهجوم الذي وقع في بلدة كين بمقاطعة ياتينتا المتاخمة لمالي، هو واحد من أخطر الهجمات التي شهدتها البلاد.

وقال مدير التواصل في الجيش، الكولونيل لاموسا فوفانا، إنه «في ليل الأحد 3 إلى الإثنين 4 فبراير 2019، أدى هجوم إرهابي في كين إلى سقوط 14 ضحية مدنية».

وأضاف في بيان «ردًا على هذا الهجوم، شنت قوات الدفاع والأمن الوطنية على الفور عمليات في مناطق كين، وبانه (مقاطعة لوروم، شمال) وبومبورو (مقاطعة كوسي، شمال غرب)».

وأشار البيان إلى أنّ «ردّ قوات الدفاع والأمن عبر عمليّة برّية وجوّية، أتاح تحييد 146 إرهابيًا في المناطق الثلاث».

وأكّد مصدر عسكري أنّ مصطلح «تحييد» مقصود منه القتل. وقُتل نحو 300 شخص في هجمات إرهابية في بوركينا فاسو منذ العام 2015.