19 دولة أوروبية تعترف بغوايدو رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو (الإنترنت)

اعترفت 19 دولة أوروبية، الإثنين، رسميًا بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسًا انتقاليًا للبلاد بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية ضمن المهلة التي حددتها دول أوروبية له، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

لكن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من تبني موقف موحد يعترف بغوايدو؛ بسبب رفض إيطاليا المصادقة على مشروع بيان مشترك في هذا المعنى خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الخميس في بوخارست، وفق مصادر دبلوماسية.



رئيس انتقالي

واعترفت 19 دولة من الاتحاد الأوروبي بغوايدو رئيسًا انتقاليًا أبرزها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وهولندا.

ورحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإثنين باعتراف هذه الدول الأوروبية بغوايدو رئيسًا انتقاليًا، داعيًا بقية الدول إلى الاقتداء بها.

وأعلن بومبيو في بيان «نحن نشجّع كافة الدول، لا سيما بقية دول الاتحاد الأوروبي على دعم الشعب الفنزويلي عبر الاعتراف بالرئيس الانتقالي غوايدو وعبر دعم جهود الجمعية الوطنية من أجل استعادة الديموقراطية الدستورية في فنزويلا».

وردًا على اعتراف أوروبيين بغوايدو، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان الاثنين أن كراكاس ستعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوروبية التي اعترفت بالمعارض غوايدو رئيسًا انتقاليًا للبلاد.

موقف روسيا

وأورد البيان أن السلطات الفنزويلية «ستعيد في شكل كامل تقييم العلاقات الثنائية مع هذه الحكومات اعتبارًا من هذه اللحظة وإلى أن تعدل عن تأييد الخطط الانقلابية».

وكانت روسيا، أحد أبرز حلفاء مادورو، نددت بالمواقف الأوروبية، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «نعتبر محاولات منح السلطة المغتصبة شرعيةً بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية».

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية لن تنضم إلى أي مجموعة دول تسعى إلى حل الأزمة في فنزويلا «حفاظًا على مصداقية عرضنا للمساعدة في إيجاد حل سياسي».

والإثنين اتّهم غوايدو الرئيس الفنزويلي بالسعي لتحويل مبلغ 1.2 مليار دولار إلى الأورغواي، مطالبًا مونتيفيديو بعدم التورّط في هذه السرقة.

وقال غوايدو «إنهم يحاولون تحويل المبالغ المتوفرة في أحد حسابات مصرف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا إلى الأورغواي التي أدعوها لعدم التورّط في هذه السرقة (...) نحن نتحدّث عن مليار إلى 1.2 مليار دولار».

وارتفعت اسعار النفط الاثنين في اوروبا وبلغت اعلى مستوى لها خلال العام على خلفية الازمة في فنزويلا التي تملك احتياطيا هائلا ويستمر تراجع انتاجها.

اجتماع أزمة

في هذه الأثناء، أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الاثنين عن مساعدة بقيمة 53 مليون دولار كندي (35 مليون يورو) لشعب فنزويلا، خلال افتتاح اجتماع مجموعة ليما بمشاركة أميركية وأوروبية.

وإلى جانب الولايات المتحدة وكندا، اعترفت بغوايدو 12 دولة في أميركا اللاتينية تنتمي إلى مجموعة ليما بينها كولومبيا والبرازيل المحاذيتان لفنزويلا، ويشارك في اجتماع الأزمة الذي يعقده وزراء خارجية مجموعة ليما في أوتاوا وزير الخارجية الأميركي بواسطة الدائرة المغلقة.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي التي تهيمن عليه المعارضة اعلن نفسه رئيسا بالوكالة في 23 يناير، معتبرًا أن مادورو اغتصب السلطة حين أعيد انتخابه لولاية جديدة.

ورفض مادورو الانذار الأوروبي في مقابلة مع قناة «لا سكستا» الإسبانية التلفزيونية بثت مساء الأحد.

ويتهم مادورو (56 عامًا) الذي يحظى بدعم روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا، الولايات المتحدة بتدبير انقلاب عليه.

وفي مقابلة الاثنين مع قناة تلفزيونية إيطالية، أعلن مادورو أنه وجه رسالة إلى البابا فرنسيس طالبًا مساعدته ووساطته، وقال «أبلغته أنني في خدمة قضية المسيح (...) وفي هذا السياق طلبت مساعدته في عملية لتسهيل الحوار وتعزيزه».

جهود البابا

وأضاف «طلبت من البابا أن يبذل أقصى جهوده وأن يساعدنا على طريق الحوار. آمل بتلقي رد إيجابي». وكان جمع السبت آلافًا من مناصريه في كراكاس وحض الجيش على رص صفوفه، في حين عرض غوايدو عفوا عن العسكريين الذين ينضمون إليه.

وفي اليوم نفسه، أعلن غوايدو أمام أنصاره أن مساعدات إنسانية ستصل في الأيام المقبلة إلى مراكز خارج الحدود، وتحديدًا في كولومبيا والبرازيل وإحدى جزر الكاريبي، مع استفحال الأزمة الاقتصادية في فنزويلا والنقص في المواد الغذائية والأدوية والتضخم.

وطالب غوايدو الجيش بالسماح بادخال هذه المساعدات، في حين يعتبر مادورو أنها تمهد لتدخل عسكري أميركي. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني الاثنين أنه يعتزم أن يعرض في إطار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة «خطة مساعدة دولية للإسراع في مواجهة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تشهدها فنزويلا».