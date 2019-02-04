«متابع نهم للقنوات التلفزيونية وتويتر» ..تسريب جدول الأعمال اليومي لترامب

كشف نشر جدول الأعمال اليومي «الخاص» لدونالد ترامب خلال الأشهر الثلاثة الماضية وجود ساعات طويلة بدون أي نشاط معلن، إلا أن فريق عمله يؤكد أن الرئيس الأميركي يعمل بالفعل «بشكل شاق».

وبحسب الوثائق التي نشرت على موقع «أكسيوس»، فإن الساعات الخمس الأولى من النهار لترامب توضع عادة تحت خانة «عمل تنفيذي»، وهي عبارة فضفاضة قد تجد لها تفسيرات عدة.

إلا أن الشيء الأكيد أن الرئيس الأميركي ال45 متابع نهم للقنوات التلفزيونية، بدليل تغريداته التي تأتي في أحيان كثيرة ردًا على برامج تبثها تلك القنوات، خصوصًا شبكة «فوكس نيوز» المفضلة لديه والأقرب إلى توجهاته.

واعتبر البيت الأبيض أن اعتبار هذه الفترة «للعمل التنفيذي» وقتًا حرًا ينطوي على كثير من التجني. وقالت مادلين وسترهوت المستشارة القريبة من ترامب في البيت الأبيض «إن تسريب جدول الأعمال اليومي هو سوء استغلال معيب للثقة».

وأضافت في تغريدة على تويتر «ما لم يتطرقوا إليه هو مئات الاتصالات واللقاءات التي يجريها أو يشارك فيها يوميًا»، مضيفة «أن هذا الرئيس يعمل بشكل شاق لخدمة الأميركيين أكثر من أي رئيس آخر خلال التاريخ الحديث».

وليوم الإثنين كان جدول أعمال ترامب الرسمي على غرار بقية أيام الأسبوع الماضي عبارة عن سطرين بسيطين:

11،45 : الرئيس يستمع لتقرير أجهزة الاستخبارات.

12،45 : الرئيس يتناول طعام الغداء مع نائب الرئيس.