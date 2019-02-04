مشاورات بين سول وواشنطن عشية محادثات تحضيرية لقمة ترامب وكيم

التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية مدير مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي في سول، الإثنين، عشية محادثات مع مسؤولين من بيونغ يانغ تتناول القمة الثانية المنتظرة بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

وأطلع ستيفن بيغون المستشار الكوري الجنوبي شونغ إيوي-يونغ على موقف واشنطن قبل لقاء عمل مع البعثة الكورية الشمالية لمناقشة جدول أعمال القمة. ومن المتوقع أن يجري لقاء العمل في بانمونجون، قرية الهدنة الحدودية.

وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن شونغ «نقل تقييم حكومتنا الوضع الحالي وما يجب القيام به في المستقبل».

وكان لواشنطن وسول في بعض الأحيان مقاربات مختلفة حيال بيونغ يانغ، فقد واصل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن العمل مع كوريا الشمالية في حين كانت الولايات المتحدة تصرّ على مواصلة الضغط لإجبار بيونغ يانغ على نزع سلاحها النووي.

ومع ذلك، قال مسؤول كبير في الرئاسة الكورية الجنوبية لوكالة يونهاب للأنباء إن «كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كانتا تتعاونان معًا بشكل جيد، ونترقب الكثير من لقاء بيونغ يانغ وواشنطن».

وأكد ترامب من جهته في مقابلة مع قناة «سي بي أس» الأحد أنه جرى الاتفاق على موعد ومكان لقائه المرتقب مع كيم، وقد يعلنه قبل أو خلال خطابه حول حال الاتحاد الثلاثاء.

ويرجح أن تستقبل فيتنام قمة كيم وترامب التي من المتوقع عقدها أواخر هذا الشهر بعد لقائهما التاريخي في سنغافورة في أواخر يونيو.

وأدى اللقاء غير المسبوق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى وثيقة مبهمة تعهد فيها كيم العمل على «نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».

ولم يسجل قدم في تنفيذ بنود الوثيقة منذ ذلك الحين مع خلاف الطرفين حول مضمونها.

وقال مدير المخابرات الوطنية الأميركية، دان كوتس، أمام الكونغرس الأسبوع الماضي إنه «من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية كافة وقدراتها الإنتاجية».