الدول الأربع الكبرى في أوروبا تعترف بغوايدو رئيسًا لفنزويلا.. وروسيا: اغتصاب للسلطة

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو (الإنترنت)

اعترفت إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الإثنين، رسميًّا بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسًا بالوكالة، بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية ضمن المهلة التي حددتها دول أوروبية له من أجل ذلك، بينما رفضت روسيا ما اعتبرته «تدخلاً» أوروبيًّا في شؤون فنزويلا.

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وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وفق ما نقلت «فرانس برس»، «إن الحكومة الإسبانية تعلن اعترافها رسميًّا برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) السيد (خوان) غوايدو ماركيز كرئيس فنزويلا بالوكالة»، داعيًا غوايدو لإجراء انتخابات في أقرب وقت.

وتابع سانشيز: «شرعية خوان غوايدو الديمقراطية تأتي من كونه رئيسًا للجمعية الوطنية بعد آخر انتخابات حرة وديمقراطية معترف بها من المجتمع الدولي».

خطة مساعدات

وعبر رئيس الوزراء الإسباني كذلك عن نيته رفع «خطة مساعدة دولية» مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة «لمعالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تمر بها فنزويلا على وجه السرعة».

واعترفت المملكة المتحدة من جهتها بخوان غوايدو رئيسًا بالوكالة، وفق ما أعلن الإثنين وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت.

وقال هانت في تغريدة: «نيكولاس مادورو لم ينظم انتخابات رئاسية خلال مهلة الثمانية أيام التي حددناها. ولذلك، فإن المملكة المتحدة تعترف الآن مع حلفائها الأوروبيين بغوايدو رئيسًا دستوريًّا بالوكالة إلى حين التمكن من إجراء انتخابات موثوقة».

يملك الشرعية لإجراء الانتخابات

واعترفت فرنسا أيضًا بـ«غوايدو» رئيسًا لفنزويلا مكلفًا بإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

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وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، عبر «تويتر»: «للفنزويليين حق التعبير بحرية وديمقراطية. فرنسا تعترف بخوان غوايدو رئيسًا مكلفًا تنفيذ عملية انتخابية».

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال، في تصريحات سابقة اليوم، إن غوايدو «يملك الشرعية لإجراء انتخابات» رئاسية في هذا البلد، وذلك بعد انتهاء مهلة حددها الاتحاد الأوروبي للرئيس نيكولاس مادورو للدعوة إلى انتخابات.

وأيضًا اعترفت الحكومة الألمانية بـ«غوايدو» رئيسًا لفنزويلا يتولى فترة انتقالية تقود إلى انتخابات «موثوقة».

رئيس انتقالي

وصرحت ناطقة باسم الحكومة مارتينا فيتس، وفق «فرانس برس»، بأنه بعد رفض الرئيس نيكولاس مادورو الاستجابة للمهلة التي حددتها له دول أوروبية عدة لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة «نعترف بخوان غوايدو رئيسًا انتقاليًّا» لفنزويلا.

وكانت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والبرتغال منحت في 26 يناير مهلة ثمانية أيام لمادورو لإعلان إجراء انتخابات رئاسية جديدة تحت طائلة اعترافها بغوايدو رئيسًا. وانضمت النمسا الأحد إلى تلك الدول الست.

وفي مقابلة مع قناة «لا سكستا» الإسبانية عُرضت الأحد، رفض مادورو تلك المهلة، معلنًا بأنه لن يظهر «تراخيًا بوجه ضغوطات» مَن يطالبون برحليه.

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اغتصاب للسلطة

وعلى الجانب الآخر، بقيت روسيا المدافع شبه الوحيد عن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، منددة بما وصفته بـ«التدخل» الأوروبي في شؤون فنزويلا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «نعتبر محاولات منح السلطة المغتصبة شرعيةً، بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية».