مقتل مدير ميناء بوساسو في أرض الصومال بالرصاص

ميناء بوساسو

قُتل المدير المالطي لميناء بوساسو، الأكبر في منطقة أرض الصومال التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق الصومال، الذي تديره مجموعة إماراتية، بالرصاص صباح الإثنين، وفق ما أفاد مصدر أمني، فيما تبنت حركة الشباب الإسلامية الاعتداء.

وقال المسؤول الأمني المحلي محمد ضاهر، لـ«فرانس برس»، «إن مسلحًا قتل بالرصاص بول أنطوني فورموزا» في حرم الميناء صباح الإثنين، موضحًا أن «قوات الأمن أردت المهاجم في المكان».

وكان فورموزا يدير ميناء بوساسو لحساب شركة «بي إند أو بورتس» التابعة لمجموعة «دي بي وورلد» الإماراتية. وأورد أحد سكان بوساسو أنه سمع إطلاق عيارات نارية عدة صباحًا مصدرها الميناء، ثم شاهد جثة رجل أبيض تنقلها سيارة إسعاف.

وتبنت حركة الشباب الإسلامية الاعتداء، في بيان للناطق باسمها الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، الذي أعلن أن «هذا الهجوم جزء من خطة أوسع تستهدف الشركات المرتزقة التي تنهب موارد الصومال». وتولى فورموزا مسؤوليته في الميناء في أغسطس 2017.

وقبل بضعة أشهر، وقَّعت الشركة التابعة لـ«دي بي وورلد» عقدًا مدته ثلاثون عامًا لإدارة وتطوير الميناء الذي يقع في منطقة استراتيجية في خليج عدن، بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، على بعد أكثر من 1300 كلم شمال مقديشو.

وأثار هذا الاتفاق استياء الحكومة الفدرالية في مقديشو، التي تعتبر أنه يضفي أهمية على سعي أرض الصومال إلى انتزاع اعتراف دولي بها. وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن البلاد العام 1991، لكن أي بلد لم يعترف بها رسميًّا.