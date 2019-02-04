الجيش ينتشر في أستراليا مع فيضانات استثنائية بشمال شرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 09:46 صباحا
ولاية كوينزلاند الأسترالية وقد غمرت شوارعها الفيضانات (ا ف ب)

انتشر الجيش الأسترالي في بعض مناطق شمال شرق البلاد بسبب فيضانات استثنائية لا تحصل سوى «كل مئة عام»، فيما شوهدت تماسيح في الشوارع الغارقة بالمياه، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ونشرت القوات العسكرية، الإثنين، آليات برمائية لانتشال السكان الذين أضاءوا مصابيح على أسطح منازلهم، فيما انهمرت أمطار غزيرة على ولاية كوينزلاند.

ويشهد شمال أستراليا الذي يسوده مناخ استوائي أمطارًا موسمية في هذا الوقت من السنة، غير أن السيول التي انهمرت في الأيام الأخيرة فاقت بكثير المنسوب الاعتيادي، ولا سيما في مدينة تاونسفيل الساحلية.

وأعلنت رئيسة وزراء كوينزلاند، أناستاسيا بالاكزوك، السبت أن مثل هذه الأمطار «ليست حدثًا يحصل كل عشرين عامًا، إنه حدث يحصل كل مئة عام».

وكانت الأرصاد الجوية الأسترالية حذرت، الأحد، من أمطار جديدة وخطر وقوع زوابع وهبوب رياح عنيفة في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى احتمال أن تغمر المياه نحو عشرين ألف مسكن إذا استمرت الأمطار. وبقيت المدارس والمحاكم مغلقة الإثنين.

وتسجل المنطقة متوسط ألفي ملم من الأمطار كل سنة، لكن بعض المدن قد تتخطى هذا الحد خلال بضعة أيام فقط.

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