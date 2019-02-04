ارتفاع حصيلة انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 125 قتيلاً

حريق في أنبوب للنفط على أثر تسرب خلال تجمع سكان لجمع الوقود في وسط المكسيك (ا ف ب)

ارتفعت إلى 125 قتيلاً حصيلة انفجار أنبوب نفط بوسط المكسيك، وقع في يناير الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا في المستشفيات، وفق ما أعلنت السلطات الصحية المحلية.

واشتعلت النيران في 18 يناير في أنبوب نفط في تلاويليلبان، على بعد نحو 120 كلم شمال مكسيكو بعدما قام لصوص بثقبه لسرقة محروقات.

وجذب هذا التسرب نحو 700 من سكان البلدة الذين تهافتوا على جمع الوقود، ففاجأهم الانفجار الذي نجمت عنه كتلة نارية.

وتوفي 68 من الضحايا في موقع الكارثة و57 في المستشفى. وكان 22 شخصًا لا يزالون في المستشفيات، الأحد، لإصابات متفاوتة الخطورة، وبعضهم مصابون بحروق في 80% من أجسادهم أو أكثر.

وجاءت هذه الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات التي تسببت بخسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار للدولة المكسيكية في 2017.