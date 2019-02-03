باريس تذكِّر مادورو بانتهاء «مهلة» الدعوة إلى انتخابات رئاسية الليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 05:54 مساء

وصفت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو الأحد اقتراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بـ«المهزلة» وطلبت منه تعهدا بتنظيم اقتراع رئاسي وإلا فإن باريس ستعترف بخصمه خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.

وقالت خلال برنامج «غران جوري» السياسي الذي ينظم بالتعاون مع «أر تي أل» و«أل سي إي» و«لو فيغارو» إن «المهلة تنتهي الليلة. وفي حال لم يتعهد مادورو الليلة تنظيم انتخابات رئاسية سنعتبر غوايدو رئيس بالوكالة حتى تنظيم إنتخابات شرعية»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «انتخابات مادورو في مايو الماضي كانت مهزلة». وتابعت «جواب مادورو حتى الآن هو سأنظم انتخابات تشريعية أي ضمنا أريد التخلص من رئيس البرلمان السيد غوايدو المدعوم من المتظاهرين. هنا أيضا الجواب مهزلة، مهزلة مأساوية».

وأمهلت ست دول أوروبية (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا) مادورو حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة وإلا ستعترف بغوايدو رئيسا. وأيد مادورو مجددا السبت خلال تجمع لمناصريه في كراكاس تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة خلال العام الحالي.

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