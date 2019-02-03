إسرائيل تبدأ بناء جدار جديد على الحدود مع غزة

ذكرت إسرائيل الأحد أن العمل «على حماية حدودها» دخل مرحلة جديدة مع بدء بناء جدار جديد «هائل» فوق الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة».



وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للصحافيين قبل الاجتماع الحكومة الأسبوعي «خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة»، وفق «فرانس برس».



وأضاف أن الجدار الذي يتوقع أن يرتفع ستة أمتار عن الأرض «سيمنع التسلل إلى مناطقنا». ولم يكشف نتانياهو تفاصيل، غير أن وزارة الدفاع قالت في بيان إن العمل على بناء الجدار سيبدأ الخميس.



ومن المقرر أن يتبع الجدار الجديد مسار جدار تحت الأرض بطول 65 كلم يجري بناؤه كذلك. وجاء في البيان أن الجدار فوق الأرض سيضم عند طرفه الغربي جدارا بحريا مقوّى في مياه المتوسط..

وذكرت الوزارة في شريط فيديو أرفقته بالبيان أن الجدار سيكون «هائلا وقوياً بشكل خاص». وفي حرب غزة 2014 قتلت القوات الإسرائيلية أربعة من مقاتلي «حماس» تمكنوا من العبور إلى إسرائيل من طريق البحر.

ويقول بعض المعلقين الإسرائيليين إن نتانياهو غير مستعد لأي تصعيد جديد في الأعمال العدائية مع حركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة قبل الانتخابات العامة المقررة في 9 إبريل. إلا أن نتانياهو، الذي يتولى حقيبة الدفاع، تعهد الأحد أن لا تؤثر الانتخابات المقبلة على القرارات الأمنية.

وقال «إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة، فسنتخذ القرارات حتى خلال فترة الانتخابات ولن نتردد في التحرك». ومنذ نحو عام يحتشد الفلسطينيون بشكل شبه أسبوعي عند الحدود مع إسرائيل في احتجاجات يتخللها العنف في أغلب الأحيان.

ويطالب الفلسطينيون بالعودة إلى منازلهم التي أخرجت منها عائلاتهم في حرب 1948، كما ينادون بإنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة.

ومنذ مارس 2018 وبدء «مسيرات العودة» قتل 245 فلسطينيا على الاقل برصاص الجنود الإسرائيليين غالبيتهم على مقربة من الحدود والبعض الاخر نتيجة ضربات اسرائيلية.