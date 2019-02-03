وزير بريطاني: رفض الاتحاد إعادة التفاوض على اتفاق الخروج تصرف «غير مسؤول»

وزير التجارة البريطاني ليام فوكس (رويترز)

قال وزير التجارة البريطاني، ليام فوكس، في مقابلة بثت اليوم الأحد ونقلتها وكالة «رويترز»، إن رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل سيكون تصرفًا «غير مسؤول».

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ورفض قادة الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تسعى لإدخال تعديلات على اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت عليه مع بروكسل ليتسنى لها الحصول على تأييد البرلمان له لكن التكتل قال إن إعادة التفاوض غير مطروحة.

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وقال فوكس، لمحطة «سكاي نيوز» في مقابلة مسجلة: «هل يقولون حقًا إنهم يفضلون عدم التفاوض والوصول إلى وضع الخروج دون اتفاق؟... من مصلحتنا جميعًا التوصل إلى هذا الاتفاق وقول الاتحاد الأوروبي إنه لن يناقش حتى الأمر يبدو لي تصرفًا غير مسؤول جدًا».