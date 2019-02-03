عشرة قتلى في اشتباك بين الجيش الكولومبي ومنشقين عن حركة «فارك»

قوات الأمن الكولومبية تنتشر في محيط انفجار استهدف أكاديمية للشرطة في بوغوتا (ا ف ب)

أسفرت اشتباكات بين الجيش الكولومبي ومتمردين منشقين عن حركة التمرد السابقة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) عن مقتل عشرة أشخاص في صفوف المسلحين الذين رفضوا اتفاق السلام الموقع في 2016.

وشنّت القوات الخاصة في الجيش والشرطة المدنية عملية في مقاطعة كاكويتا، أسفرت عن مقتل زعيم المجموعة رودريغو كاديتي (52 عامًا) وهو زعيم هذه المجموعة المسلحة منذ فترة طويلة.

وقال وزير الدفاع الكولومبي غييرمو بوتيرو، في بيان أوردته «فرانس برس»، إن «تسعة متمردين آخرين قتلوا. لدينا العديد من الأسرى والقتال لا يزال مستمرًا في المنطقة».

وكان نحو سبعة آلاف من مقاتلي «فارك» سلموا أسلحتهم، لكن ما زال نحو 1700 آخرين يخوضون تمردًا ضد الحكومة يتم تمويله من تهريب المخدرات، حسب الاستخبارات العسكرية.

وفي غياب قيادة موحدة، ينشط المنشقون عن «فارك» في المناطق النائية حيث يقاتلون مجموعات مسلحة أخرى للسيطرة على تهريب المخدرات وطرق تهريبها.

وبعد اتفاق السلام الموقع في العام 2016 بين الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس و«فارك»، حوَّل المتمردون السابقون الحركة إلى حزب سياسي. وحركة «جيش التحرير الوطني» هي مجموعة التمرد الأخيرة الناشطة في كولومبيا التي شهدت نزاعًا استمر أكثر من نصف قرن.

واتبع الرئيس اليميني إيفان دوكيه الذي تولى السلطة في أغسطس نهجًا صارمًا حيال متمردي «جيش التحرير الوطني»، بما في ذلك مطلبه بإطلاقهم جميع الرهائن كشرط مسبق لبدء عملية سلام معهم.

كما يشن حملة كبيرة ضد مهربي المخدرات في الدولة التي تعد أكبر منتج للكوكايين في العالم.