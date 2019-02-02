واشنطن تصف حكم النظام الإيراني بأنه «40 عامًا من الفشل»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 08:03 مساء

في الذكرى الأربعين لقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، نددت واشنطن السبت بما اعتبرته «40 عامًا من الفشل» لهذا النظام، الذي قالت إنه لم يستطع «الوفاء بأي من الوعود» التي قطعها للشعب الإيراني.

وكانت طهران أطلقت، الجمعة، سلسلة من الاحتفالات في الذكرى الأربعين لعودة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني إلى طهران من المنفى، وفق «فرانس برس».

وعلقت وزارة الخارجية الأميركية على هذه المناسبة في تغريدة على «تويتر» جاء فيها: «عندما عاد إلى إيران العام 1979، وعد آية الله الخميني بتحقيق الكثير للإيرانيين، بينها العدالة والحرية والرخاء. وبعد 40 سنة أخلَّ هذا النظام بكل هذه الوعود ولم ينتج سوى 40 عامًا من الفشل».

وتابع التعليق الأميركي: «لقد وعد آية الله الخميني بحرية التعبير وحرية الصحافة. واليوم نجد أن إيران تعاني أجواء هي من الأكثر قمعًا على الإعلام»، متهمًا النظام الإيراني بـ«سجن عشرات الصحفيين سنويًّا وتهديد عائلاتهم وحظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي».

وجاء أيضًا في تعليق الخارجية الأميركية: «العام 1979 وعد آية الله الخميني بضمان الرخاء المادي والروحي للإيرانيين. بعد 40 عامًا دمر هذا النظام الإيراني الفاسد اقتصاد البلاد، وأطاح الإرث الإيراني النبيل، ولم ينتج سوى 40 عامًا من الفشل».

وبعدما ذكرت الخارجية الأميركية أن الخميني هو الذي أعلن نهاية «ظلم الماضي»، قدمت معلومات لمنظمة العفو الدولية تندد باتساع القمع في البلاد «للقضاء على أي معارضة سلمية». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع العام 2015 وأعاد فرض عقوبات قاسية جدًّا على إيران. والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ العام 1980.

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