مقتل جندي في هجوم في جنوب شرق إيران

مصافحة بين أحد عناصر أمن الحدود الباكستانيين (يمين) وعنصرًا من حرس الحدود الإيراني عند الحدود بين البلدين (ا ف ب)

قُتل أحد عناصر حرس الثورة الإيراني، وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجوم مسلح وقع في جنوب شرق البلاد السبت، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ونقلت وكالة «فرانس برس».

ووقع الهجوم في محافظة سيستان بلوشستان، التي كثيرًا ما تشهد هجمات يشنها مقاتلون متطرفون وانفصاليون بلوش يتمركزون في باكستان. وتضم المحافظة جالية كبيرة من أفراد عرقية البلوش المسلمين السنة.

وأفادت الوكالة أن المسلحين هاجموا مركزًا لقوات الباسيج شبع العسكرية في مدينة نيكشهر.

وقال نائب عام نيكشهر محسن غولمحمدي لـ«وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء» شبه الرسمية إن «مرتضى علي محمدي استشهد في الحادثة وتم نقل المصابين الخمسة بجروح خطيرة إلى المستشفى».

وأعلن «جيش العدل» المدرج على اللائحة السوداء في إيران، مسؤوليته عن الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الهجوم بأنه «إرهابي» دون أن تحمل أي جهة المسؤولية عنه.

وتشكل «جيش العدل» في 2012 ليخلف حركة «جند الله» المتطرفة السنية التي شنت تمردًا داميًا ضد أهداف إيرانية خلال العقد المنصرم. وتبنى «جيش العدل» تفجيرين وقعًا الأربعاء وأسفرا عن إصابة عدة عناصر شرطة في مدينة زهدان، عاصمة المحافظة.