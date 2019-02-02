إدارة ترامب توقف كل المعونات الأميركية للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وغزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (ا ف ب)

أكدت الإدارة الأميركية قطع المعونات الموجهة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وهي الخطوة التي تأتي في إطار تشريع جديد لمكافحة الإرهاب، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأنهت إدارة ترامب تمويلاً بأكثر من 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية بعد إعلان إسرائيل تأييدها لقطع معونات أميركية أخرى عن الفلسطينيين في وقت سابق، وهو ما دفع مسؤولين إلى الإعراب عن مخاوفهم حيال ما حدث.

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ويُعتقد أن التعاون من الجانب الفلسطيني مع القوات الإسرائيلية، الذي يساعد على الحفاظ على الهدوء النسبي في الضفة الغربية، قد يتأثر بقطع المعونات الأميركية. ودخل قانون الإيضاح لمكافحة الإرهاب، الذي مرره مجلس الشيوخ الأميركي وصدق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي، حيز التنفيذ.

ويسمح القانون للأميركيين بمقاضاة الأجانب الذين يتلقون معونات أميركية في المحاكم الأمريكية استنادًا إلى مزاعم الضلوع في «أعمال حرب».

وقال صائب عريقات، أحد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي، إن السلطة الفلسطينية أرسلت خطابًا إلى الخارجية الأميركية، مطالبة الإدارة الأميركية بوقف التمويل لتفادي التعرض لإجراءات قضائية.

وأضاف: «لا نريد أن نتسلم أي أموال إذا كانت ستسبب لنا الوقوف أمام المحاكم». وتنفي السلطة الفلسطينية اتهامات إسرائيلية بأنها تحرض على هجمات مسلحة. وتابع عريقات: «لا نسعى لأي شيء. الأميركيون اتخذوا قرارهم. لكننا سوف نستمر في الحرب ضد الإرهاب في المنطقة».

وأوضح أن هناك دعاوى قضائية رُفعت ضد ثلاثة بنوك تعمل في الأراضي الفلسطينية أمام محاكم أميركية، كما كانت هناك محاولات عدة فيما مضى للسماح لضحايا أميركيين لهجمات فلسطينية بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكنها فشلت لغياب القوانين التي تسمح بذلك.

ورغم الفجوة الكبيرة في الموازنة، تصر السلطة الفلسطينية على أنها لن تتأثر بقطع المعونات الأميركية على مستوى عمل قوات أمن السلطة.

وقال مسؤول أميركي، لـ«بي بي سي» الجمعة، إنه «بناءً على طلب السلطة الفلسطينية، أوقفنا مشروعات وبرامج تُمول بالمعونات بموجب قانون الإيضاح لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية وغزة». وأضاف أن «مساعدات هيئة المعونة الأميركية للضفة الغربية وغزة توقفت».

ولا تتوافر معلومات حتى الآن إلى متى يستمر توقف هذه المعونات. لكن مسؤولا بالسلطة الفلسطينية أكد أنه لم تتخذ أية خطوات في الوقت الحالي لإغلاق مقر بعثة المعونة الأميركية في الأراضي الفلسطينية، كما لم يتخذ قرار بشأن مستقبل طواقم العمل المستقبلية في السفارة الأميركية في القدس.

وأوقفت واشنطن منح السلطة الفلسطينية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، بما في ذلك تمويل مشروعات إنسانية كالمشروعات الصحية، والتعليمية، ومشروعات البُنى التحتية التي تدعمها هيئة المعونة الأميركية في الأراضي الفلسطينية.

وينظر إلى الإجراءات الأميركية على أنها وسيلة للضغط على المسؤولين الفلسطينيين لاستئناف المحادثات مع إسرائيل وإعادة التواصل مع البيت الأبيض قبل الإعلان عن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

وأوقفت إدارة ترامب تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن كانت الولايات المتحدة المساهم الرئيسي في تمويل الوكالة بقيمة 360 مليون دولار في 2017.

كما أوقفت إدارة ترامب منحًا دراسية حكومية لطلاب فلسطينيين علاوة على تسريح مئات العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون ببرامج ممولة أميركيًا. وقال أحد الفلسطنيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب قطع المعونة الأميركية: «كان عملنا يتمتع بأهمية كبيرة. وكان لنا أثر كبير، لكننا الآن نوقف العمل بكثير من مشروعاتنا في منتصف الطريق».

وأضاف: «كنا نساعد في تحسين قدرات عناصر الشرطة والنيابة الفلسطينيين، ومساعدتهم على إجراء التحقيقات وعلى أداء المهام اليومية. إنها انتكاسة كبيرة».

وتدعم الولايات المتحدة وجود قوات أمن احترافية فلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو سنة 1993. وبينما يقدم الاتحاد الأوروبي برنامجًا لتدريب الشرطة المدنية، تركز الولايات المتحدة على تدريب قوات الأمن الوطنية، والمخابرات، والحرس الرئاسي.

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وترجح تقارير أن مسؤولين فلسطينيين، وأميركيين، وإسرائيليين يسعون إلى إيجاد وسائل لاستمرار إرسال الأموال اللازمة لتشغيل قوات الأمن في الضفة الغربية.

وقال يوفال ستاينيتز، وزير الدولة الإسرائيلية للأمن، في حديث أجرته معه الإذاعة الإسرائيلية الخميس الماضي: «سوف نجد حلاً»، موضحًا أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.