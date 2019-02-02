زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جنوب المكسيك ويسبب أضرارًا مادية في غواتيمالا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 فبراير 2019, 08:34 صباحا
سكان في العاصمة المكسيكية ينتظرون في الشارع بعد زلزال (ا ف ب)

سبب زلزال قوته 6.5 درجات حدد مركزه في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك، الجمعة، أضرارًا مادية في غواتيمالا، كما أعلنت سلطات هذا البلد ونقلت وكالة «فرانس برس».

وقال المركز المكسيكي لرصد الزلازل إن مركز الهزة يبعد 37 كلم جنوب غرب بلدة سيوداد ايدالغو بالقرب من الحدود مع غواتيمالا، على عمق حوالي 62 كيلومترًا.

وألحقت الهزة الأرضية التي شعر بها سكان العاصمة المكسيكية، أضرار بثلاثة طرق في غواتيمالا قطعت جزئيًا بسبب انهيارات أرضية، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة، حسب أجهزة الإسعاف المحلية.

وفي سوهيتيبيكيز بجنوب غواتيمالا، انهار جدار مدرسة وتضررت كنيسة. ودفع الزلزال السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص من المدارس والجامعات والمكاتب. وكتبت إدارة الدفاع المدني في المكسيك، في تغريدة على «تويتر»: «حاليًا لم تسجل أي أضرار».

وقالت كارلا مونوز التي تقيم في تاباشولا على بعد نحو 37 كلم عن سيوداد ايدالغو، لـ«فرانس برس»: «شعرت بخوف كبير وإن كان المبنى الذي أعيش فيه آمن بدرجة كافية». وقد هرعت إلى مدرسة ابنتها لتطمئن عليها.

وقالت إيفا (تسع سنوات): «في المدرسة كان كل الأطفال يبكون».

وتم إخلاء عدد كبير من المباني في العاصمة المكسيكية حيث ما زالت ذكرى زلازل 2017 ماثلة في ذاكرة السكان. وكان زلزالان قويان بلغت شدة أحدهما 8.2 درجات -كانت ألقوى في المكسيك منذ قرن- أديا في سبتمبر 2017، إلى سقوط 465 قتيلاً وألحقًا أضرارًا بـ184 ألف مسكن في البلاد.

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