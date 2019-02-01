السناتور كوري بوكر يعلن ترشحه للرئاسة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 فبراير 2019, 06:19 مساء
السناتور كوري بوكر يلتقط سورة سيلفي خلال تجمع في نيوجيرسي 4 نوفمبر 2018 (فرانس برس)

أعلن السناتور كوري بوكر، الجمعة، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية لينضم إلى عدد متزايد من الديمقراطيين الذين يسعون إلى الحصول على ترشيح حزبهم لمواجهة دونالد ترامب في 2020. 

وبوكر من نيوجيرسي وأعلن عن ترشحه عبر الفيديو، وهو ثاني أميركي من أصل أفريقي يرشح نفسه للانتخابات بعد كمالا هاريس. 

وأضاف في فيديو ورسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى أنصاره «أنا كوري بوكر وأرشح نفسي لمنصب رئيس الولايات المتحدة». 

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وركز بوكر على جذوره في نيوإرك المنقسمة عنصريًا، وهي المدينة الواقعة في نيوجيرسي التي أطلقت حياته المهنية كرئيس بلدية، ليصبح بعد ذلك أول سناتور أميركي أسود عن الولاية. 

وقال بوكر «معًا سنحول ألمنا المشترك إلى هدفنا المشترك. معًا أميركا ستنهض». وانضم بوكر (49 عامًا) إلى مجموعة من الديمقراطيين الراغبين في منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وبين هؤلاء هاريس السناتورة عن كاليفورنيا، وإليزابيث وارن، السناتورة عن ماساشوستس، وجوليا كاسترو رئيسة بلدية سان أنطونيو بولاية تكساس سابقًا، وتولسي غابارد النائبة في الكونغرس عن هاواي، وسناتورة نيويورك كيرستن غيليبراند. 

كما يفكر نائب الرئيس السابق جو بايدن في دخول السباق. كما أعلن الملياردير هوارد شولتز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاربكس، الأحد نيته الترشح كمستقل.

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