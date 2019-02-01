واشنطن تعلن الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 فبراير 2019, 04:11 مساء

أعلنت واشنطن، الجمعة، أنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة؛ بسبب انتهاك موسكو للمعاهدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان إنه ابتداءً من السبت «ستعلق الولايات المتحدة كافة التزاماتها بموجب معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة والتي ستكتمل خلال ستة أشهر».

وتابع ترامب بأن الانسحاب مستمر «إلا إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة، وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
بالفيديو: «McLaren» تكشف عن سيارة رياضية فائقة
سيارات
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
فعاليات ليبية الخميس بمعرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
إدارة النصر تتمسك بالعيساوي وتعينه في منصب جديد
رياضة محلية
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
«فيفا» يصادق على الشلماني رئيسًا لاتحاد الكرة
رياضة محلية
القضاء الفرنسي يرفض بشكل نهائي طعن ساركوزي في قضية التمويل الليبي
ليبيا
سلامة رافضًا تحديد موعد: المؤتمر الوطني سينعقد عندما ينضج التفاهم بين الليبيين
ليبيا
بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي
ليبيا
مدير أمن السواحل بـ«داخلية الوفاق» يتفقد النقاط البحرية حتى الحدود مع مصر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج لضغط الدم يكافح الزهايمر