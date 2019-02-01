واشنطن تعلن الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

أعلنت واشنطن، الجمعة، أنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة؛ بسبب انتهاك موسكو للمعاهدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان إنه ابتداءً من السبت «ستعلق الولايات المتحدة كافة التزاماتها بموجب معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة والتي ستكتمل خلال ستة أشهر».

وتابع ترامب بأن الانسحاب مستمر «إلا إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة، وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها».