الكنيسة الكاثوليكية الأميركية تنشر أسماء نحـو 300 كاهن في تكساس اتهمــوا باعتداءات جنسية

الكاردينال دانيال دي ناردو (ا ف ب)

نشرت الكنيسة الكاثوليكية الأميركية، الخميس، أسماء 300 كاهن في أبرشيات تكساس، متهمين بارتكاب اعتداءات جنسية على أطفال منذ 1950، مواصلة بذلك عملية الشفافية التي أطلقتها في هذا الإطار، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وبعد ولايتي واشنطن وإيلينوي واليسوعيين، نشرت الأبرشيات الـ15 في ثاني أكبر الولايات الأميركية في عدد السكان أسماء الكهنة الذين استهدفوا «باتهامات تتمتع بالصدقية بشأن اعتداءات جنسية على قاصرين».

ونشرت أبرشية سان أنطونيو 57 اسمًا وهيوستن 42 ودالاس 31، وبعض الأسماء تكررت على اللوائح، لكن في المجموع نشرت أسماء نحو 300 كاهن توفي عدد كبير منهم.

وقال رئيس مجمع الأساقفة الأميركيين، في بيان: «باسم جميع الذين أخفقوا في القيام بذلك، أوجه اعتذاراتي الصادقة» إلى الضحايا. وأضاف أن «كنيستنا تضررت بهذا الجرح وعلينا التحرك لمعالجته».

وكانت سلسلة مقالات حول تجاوزات وقعت في بوسطن لعقود، هزت في 2002 الكنيسة الكاثوليكية. ودفع كشف هذه القضايا العديد من الضحايا إلى التحدث في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين أقصي عدد من الكهنة من الكنائس وتمت ملاحقتهم في القضاء. كما دفعت الكنيسة مبالغ كبيرة لعدد من الضحايا. وخلال الصيف الماضي، وجه مكتب النائب العام في بنسلفانيا ضربة قاسية جديدة إلى الكنيسة بعدما نشر تفاصيل تجاوزات ارتكبها أكثر من 300 كاهن في هذه الولاية ضد أكثر من ألف طفل.

وفتح القضاء تحقيقات في عدد من الولايات بينما رفعت أبرشيات عديدة السرية عن أرشيفها. لكن كثيرين يتساءلون عن قيمة اللوائح التي تنشر. فقد اتهمت المدعية العامة في إيلينوي في نهاية ديسمبر رجال الدين في الولاية بنشر لائحة لا تتضمن «الاتهامات الموجهة إلى 500 كاهن على الأقل».