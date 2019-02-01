فنزويلا تستعد لتظاهرة دعا إليها خوان غوايدو

المعارض خوان غوايدو يرد على أسئلة الصحفيين (ا ف ب)

تستعد فنزويلا، الجمعة، لتظاهرة دعا إليها خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا لفنزويلا، السبت، من أجل مطالبة الرئيس نيكولاس مادورو بـ«انتخابات حرة»، وفق ما نقلت «فرانس برس».

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وقال غوايدو رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة مساء الخميس: «يتعين علينا جميعًا النزول إلى شوارع فنزويلا وفي العالم أجمع مع هدف واضح: مواكبة الإنذار الذي وجهه أعضاء الاتحاد الأوروبي». وأضاف غوايدو «سنقوم بأكبر مسيرة في فنزويلا وفي تاريخ قارتنا».

وتعتبر المعارضة الولاية الثانية لمادورو التي بدأت في العاشر من يناير غير شرعية، مؤكدةً أنها انبثقت من انتخابات شهدت عمليات تزوير.

وكان غوايدو (35 عامًا) أعلن نفسه «رئيسًا بالنيابة» لفنزويلا في 23 يناير، ودعا الأحد الماضي إلى التظاهر خصوصًا السبت في ذكرى مرور عشرين عامًا على «الثورة البوليفارية»، تيمنًا ببطل الاستقلال سيمون بوليفار.

وفي هذه الذكرى، تم تنصيب الرئيس الاشتراكي هوغو تشافيز (1999-2013) في الثاني من فبراير 1999. وتوفي تشافيز في 2013 وتولى الرئاسة مادورو خلفًا له.

ودعت واشنطن التي اعترفت فورًا مع عدد كبير من حلفائها بسلطة غوايدو، الاتحاد الأوروبي الخميس إلى القيام بالخطوة نفسها، فيما اعترف البرلمان الأوروبي بالمعارض رئيسًا بالوكالة. وأمهلت ستة من بلدان الاتحاد الأوروبي (أسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا) نيكولاس مادورو حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات، وإلا فإنها ستعترف بخوان غوايدو رئيسًا.

وبالإجمال، هددت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد باتخاذ «تدابير جديدة» إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية «في الأيام المقبلة» في فنزويلا. ويرفض مادورو المدعوم من روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا أيضًا، الإنذار الأوروبي ويتهم الولايات المتحدة بتدبير انقلاب.

ويتزايد التوتر مع كل دعوة إلى التظاهر. وقد قُتل حوالي أربعين شخصًا وأوقف أكثر من 850 كما تقول الأمم المتحدة منذ بداية التظاهرات في 21 يناير. وفي 2014 و2017، أسفرت موجتان من الاحتجاجات عن حوالي 200 قتيل.

وندد غوايدو الخميس بالترهيب الذي تمارسه قوات الأمن بحق عائلته، محملاً الرئيس مادورو مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له. وقدم أيضًا خطته لخروج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

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وقال الخميس للصحافيين أمام منزله في كراكاس بينما كان يحمل ابنته البالغة من العمر عشرين شهرًا وإلى جانبه زوجته «لن يرهبونيي». وأضاف أن رجالاً قالوا إنهم ينتمون إلى القوات الخاصة للشرطة جاؤوا أمام منزله وسألوا عن مكان وجود زوجته فابيانا روزاليس والعائلة.

ورفض قائد الشرطة الفنزويلية كارلوس الفريدو بيريز امبيودا تصريحات غوايدو، وكتب على «تويتر»: «إنها مغلوطة تمامًا». وأطلق نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس تحذيرًا. وقال: «لن نتساهل مع الإساءة إلى الذين يناضلون من أجل الحرية»، منددًا في تغريدة على «تويتر» بعمل «ترهيبي».

ثلاثون مليار دولار

وقدم غوايدو الخميس خطته التي ترتكز إلى بضعة محاور منها الاستجابة للإحتياجات الإنسانية الملحة (الصحة، المواد الغذائية) و«وقف التضخم بقوة» وإعادة تنشيط الصناعة النفطية والخدمات العامة.

وأعلنت واشنطن أنها مستعدة لدفع عشرين مليون دولار لتأمين الغذاء والدواء إلى فنزويلا، لكن نيكولاس مادورو الذي يربط النقص بالعقوبات الأميركية، قال إن قبول المساعدات الإنسانية يعني فتح الباب أمام تدخل عسكري.

وتشهد البلاد التي تمتلك موارد نفطية هائلة وكانت الأغنى في أميركا اللاتينية، أزمة اقتصادية عميقة، ويعاني سكانها من نقص حاد في الغذاء والدواء فضلاً عن تضخم متزايد ساهم في انخفاض شعبية الرئيس الإشتراكي.

ومنذ 2015، غادر البلاد حوالي 2,3 مليون فنزويلي.

وقال الخبير الاقتصادي والنائب خوسيه غيرا أحد واضعي خطة غوايدو، إنه سيتم وضع سياسة جديدة لصرف العملات، فضلاً عن إعادة التفاوض على الديون الخارجية التي تقدر بـ150 مليار دولار.

ورأى خوسيه تورو هاردي أحد المستشارين الإقتصاديين الآخرين لغوايدو، أن فنزويلا ستحتاج في البداية إلى حوالي 30 مليار دولار لتتمكن من النهوض.

وتتحرك واشنطن أيضًا على الصعيد المالي. وقد فرضت عقوبات على مجموعة النفط الوطنية (بي دي في اس آي) التي تؤمن 96% من عائدات فنزويلا، من خلال تجميد أصولها في الخارج ومنعها من القيام بأي نشاط تجاري مع كيانات أميركية.

مجموعة اتصال للاتحاد الأوروبي

واعترف البرلمان الأوروبي الخميس بسلطة غوايدو ودعا جميع بلدان الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوه.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي سيشكل مجموعة اتصال دولية «تمنح نفسها تسعين يومًا لتحقيق نتيجة إيجابية» من أجل المساعدة في تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا.

وقالت موغيريني، لوكالة «فرانس برس» بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بوخارست، إن قرار الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا موقتا هو «من صلاحية الدول» وسيفعل ذلك العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

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ومن جهة أخرى، أطلق الخميس سراح خمسة صحافيين أجانب كانوا معتقلين -فرنسيان وأسباني وكولومبيان من وكالة الأنباء الأسبانية (إيفي)، كما ذكرت مصادر رسمية.