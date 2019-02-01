مبعوث أميركي: انسحاب الجنود الأميركيين من كوريا الجنوبية «ليس مطروحًا»

المبعوث الأميركي لكوريا الشمالية ستيفن بيغون (ا ف ب)

صرح مبعوث الولايات المتحدة لكوريا الشمالية ستيفن بيغون الخميس بأن أي انسحاب للجنود الأميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية ليس مطروحًا على طاولة المفاوضات مع بيونغ يانغ.

وقال الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية في كلمة في جامعة ستانفورد الأميركية، وفق «فرانس برس»: «لسنا معنيين بأي محادثات دبلوماسية تتضمن مثل هذه المساومة. نقطة على السطر. هذا الأمر لم يناقش إطلاقًا».

وأكد أن واشنطن وسول «تعهدتا بالالتزام دعم مستقبل تحالفهما».

وكانت بيونغ يانغ الشمالية أوضحت مؤخرًا أن التزامها «إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل» الذي كررته خلال القمة الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يفترض أن يشمل «سحب كل التهديدات النووية الأميركية».

وهذا يعني إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتخشى سول أن يقبل ترامب الذي يعتبر انتشار الجنود الأميركيين في الخارج مكلفًا وغير مجد، بخفض الوجود الأميركي في المنطقة مقابل تنازلات صغيرة.