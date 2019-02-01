إيران تبدأ احتفالات الذكرى الأربعين للثورة وعودة الخميني

تلاميذ إيرانيون يلوحون بأعلام وطنية أمام ضريح آية الله الخميني في طهران (ا ف ب)

احتشد عشرات آلاف الإيرانيين أمام ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية آلله روح الله الخميني في طهران، الجمعة، مع انطلاق احتفالات الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وبدأت الاحتفالات بذكرى ثورة 1979 عند الساعة 9:33 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:03 ت غ) وهي ساعة وصول طائرة الخميني إلى مطار طهران، وفق مراسلي «فرانس برس». وفيما عزفت جوقة للجيش أناشيد ثورية، غصت قاعة الضريح الضخمة بحشود من مختلف فئات المجتمع ومنهم تلاميذ يرتدون ألوان العلم الإيراني، الأحمر والأبيض والأخضر.

وألقى آية الله أحمد جنتي، رئيس مجلس الخبراء الذي يعيّن المرشد الأعلى للجمهورية، كلمة ندّد فيها بجهات تسعى، بحسب قوله، لعلاقات أفضل مع واشنطن.

وقال رافعًا يده اليسرى: «اللعنة على مدرسة الفكر الخاطئة التي تعتقد أن من غير الممكن لنا إدارة البلد دون مساعدة من أميركا». وأضاف: «قوة أميركا تتراجع، لا يجب أن نخاف من أميركا».

وفي الأول من فبراير من كل عام، تبدأ إيران عشرة أيام من الاحتفالات بذكرى عودة الخميني من منفاه، بعد هرب الشاه المدعوم من الغرب، في أعقاب تظاهرات عارمة. وتبلغ الاحتفالات ذروتها في 11 فبراير، تاريخ إحياء ذكرى انتهاء 2500 عام من الحكم الملكي في إيران.

مشهد عام لضريح آية الله الخميني في جنوب طهران (ا ف ب)