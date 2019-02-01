ضبط كمية كبيرة من الفنتانيل المخدر عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية

شاحنات تنتظر عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

ضبطت الجمارك الأميركية، الخميس، عند الحدود مع المكسيك حوالي 115 كيلوغرامًا من الفنتانيل، وهي كمية قياسية لهذه المادة الأفيونية الاصطناعية الأقوى من الهيرويين، والتي استحالت المخدرات المسببة لأكبر عدد من الوفيات جراء جرعة زائدة في الولايات المتحدة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

واكتشف الفنتانيل في مخبأ مقام في شاحنة آتية من المكسيك لدى وصولها إلى الأراضي الأميركية عند معبر نوغاليس (أريزونا)، على ما أوضح المسؤول عنه مايكل هامفريز.

وكشف التصوير بأشعة اكس وجود هذا المخبأ ما سمح للكلاب المدربة التابعة للجمارك باكتشاف المخدرات. وأكد هامفريز «إنها أكبر عملية ضبط للفنتانيل في تاريخ الجمارك».

وتوفي نحو 18 ألف شخص العام 2016 في الولايات المتحدة جراء جرعة زائدة من الفنتانيل في مقابل 16 ألفًا جراء الهيرويين على ما أظهرت أرقام المركز الوطني لاحصاءات الصحة. وفي العام 2011 كان الفنتانيل في المرتبة العاشرة في ترتيب المخدرات حاصدًا 1662 ضحية.

وتفيد وزارة الداخلية الأميركية أن عمليات ضبط الفنتانيل عند الحدود مع المكسيك تضاعفت العام الماضي.