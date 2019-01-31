موجة صقيع شديدة تجتاح شمال الولايات المتحدة

سكان من شيكاغو قرب بحيرة ميشيغن. (أ ف ب)

تجتاح الولايات المتحدة منذ أمس الأربعاء موجة صقيع وتضربها رياح شديدة البرودة قادمة من القطب الشمالي ما حمل السلطات على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان الأكثر تأثرًا بالبرد.

وذكر مركز الأرصاد الجوية، بحسب وكالة «فرانس برس»، أن «كتلة الهواء القطبية غير المسبوقة» ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة للغاية لتتراوح بين 34 و51 درجة مئوية تحت الصفر في السهول الشمالية ومنطقة البحيرات الكبرى وأعالي المناطق وسط غرب الولايات المتحدة.

وفي شمال غرب مينيسوتا انخفضت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر عند الساعة السادسة صباحًا في مدينة مانومن الصغيرة.

وأصدرت سلطات إيلينوي وويسكونسن وميشيغن إنذارات ليوم الأربعاء الذي كان يفترض أن يكون النهار الأشد برودة وسيؤثر على 60 مليون نسمة.

وفي شيكاغو ثالث مدن البلاد التي أطلق عليها اسم «مدينة الرياح» وصلت درجات الحرارة صباحًا إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر و26 تحت الصفر بعد الظهر.

صقيع

قال رئيس بلدية شيكاغو، رام إيمانويل، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: «نواجه موجة صقيع تاريخية بالتأكيد»، مضيفًا: «درجات الحرارة المتدنية تهدد الأرواح وعلينا التصرف في ضوء ذلك».

وحذر من أن الصقيع يمثل خطرًا أكثر من البرد الشديد

كما غطى الجليد قنوات المدينة وضفاف بحيرة ميشيغن تحت شمس حارقة.

وقال ليون جيلبرت (31 عامًا) وهو يعمل في مقهى وسط المدينة المقفر، إلى وكالة «فرانس برس»، «أشعر وكأنني قطعة جليد لم أعد أشعر بجلدي».

وللاحتماء من الرياح الباردة خرج السكان من منازلهم يغطون أعينهم بأقنعة تزلج.

بأمر من حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر ستبقى إدارات الولاية مقفلة حتى يوم غد الجمعة وطلب من الموظفين غير الأساسيين ملازمة منازلهم. كما أغلقت المدارس إذ يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الخميس بين 30 و40 درجة مئوية تحت الصفر بحسب مركز الأرصاد الجوية.

وتسبب الهواء القطبي الذي يتجه إلى الساحل الشمالي للبلاد في وفاة خمسة أشخاص على الأقل بحسب الإعلام وفي اضطرابات بالبلاد.

وعمد موظفو السكك الحديد في شيكاغو إلى تدفئة قضبان السكك الحديد لكي لا تتجمد وتؤدي إلى وقف حركة القطارات.

وذكرت شركة «ميترا إليكتريك» للنقل أن كل القطارات التي تسير في المدن كانت متوقفة صباح الأربعاء و«حتى إشعار آخر».

ونقلت الجرائد عن ناطقة باسم الشركة قولها «سجلنا مشاكل عديدة مع كابلات التغذية خصوصًا بسبب تقلص المعدن جراء الأحوال الجوية الشديدة البرودة».

لازموا منازلكم الدافئة

تأثرت أيضًا حركة الملاحة الجوية. بموجة الطقس السيء وألغيت أكثر من 2500 رحلة داخلية من وإلى الولايات المتحدة ما أرغم المسافرين على مواجهة البرد ليوم إضافي على الأقل.

وقال براندن روبنسن الذي اضطر للبقاء ليوم إضافي في فندق بوسط شيكاغو «سأبقى إلى أن أتمكن من السفر لأن كل الرحلات ألغيت».

وأطلقت البلدية على تويتر عبارة «لازموا منازلكم الدافئة» لثني السكان عن الخروج.

وفتحت السلطات أكثر من 270 «مركز تدفئة» في مبان فيدرالية ومراكز اجتماعية ومكتبات وحتى دوائر شرطة للأشخاص المحتاجين إلى مكان دافىء خصوصًا مشردي المدينة وعددهم 16 ألفًا.

كما قدمت مؤسسة «ليفت» خدمة لاستئجار سيارة مع سائق خدمة بـ15 دولارًا لنقل زبائنها الراغبين في الوصول إلى هذه المراكز والاحتماء من البرد.

في مينابوليس وسانت بول كان يفترض أن تبقى عدة ملاجىء مفتوجة على مدار الساعة.

كما علق جهاز البريد الأميركي، المعروف بالتزامه توزيع البريد مهما كانت الأحوال الجوية، عمله في أنحاء من إنديانا وميشيغن وايلينوي وأوهايو وداكوتا ونبراسكا.

ويتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية في نهاية الأسبوع في حين تتجه موجة البرد إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما يتوقع انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج في بنسلفانيا وماين.