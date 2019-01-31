ارتفاع حصيلة غرق زورقي مهاجرين قبالة جيبوتي إلى 52 قتيلًا

جثامين مهاجرين أفارقة. (أرشيفية. أ ف ب)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، إن حصيلة غرق زورقي مهاجرين مكتظين قبالة سواحل جيبوتي الثلاثاء ارتفعت إلى 52 قتيلًا على الأقل، محذرة من احتمال ارتفاع العدد.

وذكرت رئيسة مهمة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي لاليني فيراساميلدى، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» لدى الكشف عن هذه الحصيلة، «لا يستحق أي كائن بشري هذا المصير. ويتعين على الجهات الفاعلة وقادة المنطقة بكاملها تدارك هذه المآسي التي تحصد أرواح أبرياء».

وواصل رجال الإنقاذ الخميس لليوم الثالث على التوالي البحث عن جثث على الشواطئ القريبة من مدينة أوبوك الصغيرة على ساحل شمال شرق جيبوتي.

ويمكن أن ترتفع الحصيلة لأكثر من ذلك لأن عشرات الأشخاص ما زالوا يُعتبرون في عداد المفقودين. وقدر أحد الناجين وجود 130 فردًا على متن الزورق الذي كان فيه، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.

ووقع الحادث الثلاثاء الماضي بعد حوالى 30 دقيقة من إبحار الزورقين وسط بحر هائج، من قرية غودوريا التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال أوبوك، باتجاه اليمن.

وقال أيد محمد، الفتى الجيبوتي في الخامسة عشرة من العمر، لوكالة «فرانس برس»، إنه وُضع في مركب مع حوالى 80 شخصًا معظمهم إثيوبيون.

وأضاف: «كل ما أذكره هو أن ربان المركب كان يقول إن المحرك يواجه مشكلة خطيرة وإن المركب سيغرق. بعد ذلك، لا أتذكر ما حدث»، مشيرًا إلى أنه استيقظ في الزورق الذي أنقذه.

وقال: «هذه أسوأ تجربة في حياتي، حتى لو أنني بقيت لوقت قصير في البحر. أشكر الله لأنه أنقذني».

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة العثور على 15 ناجيًا معظمهم من الإثيوبيين.