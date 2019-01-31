قاضية أميركية ترفض كشف التهم الموجهة إلى مؤسس ويكيليكس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 02:05 مساء
مؤسس ويكيليكس جوليان آسانغ في سفارة الإكوادور في لندن. (أرشيفية. أ ف ب)

رفضت قاضية أميركية كشف التهم الموجهة إلى جوليان أسانغ مؤسس ويكيليكس الذي نشر في 2010 وثائق سرية أميركية.

وفي نوفمبر كشف مدعون خطأ تهمة موجهة إلى الأسترالي البالغ من العمر 47 عامًا كان يفترض أن تبقى سرية.

ورأت القاضية ليوني برينكيما من محكمة ألكسندريا الفيدرالية (فيرجينيا) أن لجنة المراسلين لحرية الصحافة التي طالبت بنشر التهم الموجهة إلى أسانغ، لم تثبت وجود هذا الملف، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت: «النظر إلى هذا الأمر بشكل مختلف يعني أن أي شخص في الجمهورأوالصحافة - يطالب بالوصول إلى الملفات القضائية على أساس تكهنات - قد يرغم الحكومة على إقرار أو نفي توجيه اتهامات».

ولجأ جوليان أسانغ منذ 2012 إلى السفارة الإكوادورية في لندن تفاديًا لتسليمه إلى السويد لمحاكمته بتهمة الاغتصاب. وإن أقفل هذا الملف اليوم، لم يخرج بعد من السفارة خشية توقيفه من قبل الشرطة البريطانية وتسليمه للولايات المتحدة بتهمة المساس بالأمن القومي.

وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 نشر موقع ويكيليكس آلاف البرقيات السرية من الحزب الديمقراطي وفريق هيلاري كلينتون ما ساهم في إلحاق الضرر بمنافسة دونالد ترامب. 

وبحسب الاستخبارات الأميركية حصل عملاء روس على الوثائق الديمقراطية التي نشرها ويكيليكس وهذا ما ينفيه الموقع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فعاليات ليبية الخميس بمعرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
إدارة النصر تتمسك بالعيساوي وتعينه في منصب جديد
رياضة محلية
«فيفا» يصادق على الشلماني رئيسًا لاتحاد الكرة
رياضة محلية
القضاء الفرنسي يرفض بشكل نهائي طعن ساركوزي في قضية التمويل الليبي
ليبيا
سلامة رافضًا تحديد موعد: المؤتمر الوطني سينعقد عندما ينضج التفاهم بين الليبيين
ليبيا
بالصور: نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة تزور «شركة تطوير» في بنغازي
ليبيا
إيرلندي «داعشي» يروي من معتقله في سورية قصته مع «المتطرفين»
دولى
تقرير: جنوب أفريقيا تزيل خلافات الـ12 ساعة في جهاز منتخب ليبيا
رياضة محلية
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية
ليبيا
وفد أممي يبحث مع «تسييري بنغازي» افتتاح مكتب للبعثة الأممية في المدينة
ليبيا
كاركاتير خيري - التجار والأسعار
كاريكاتير
توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا
منوعات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستخلص شاي يوقف نمو الخلايا السرطانية