قاضية أميركية ترفض كشف التهم الموجهة إلى مؤسس ويكيليكس

مؤسس ويكيليكس جوليان آسانغ في سفارة الإكوادور في لندن. (أرشيفية. أ ف ب)

رفضت قاضية أميركية كشف التهم الموجهة إلى جوليان أسانغ مؤسس ويكيليكس الذي نشر في 2010 وثائق سرية أميركية.

وفي نوفمبر كشف مدعون خطأ تهمة موجهة إلى الأسترالي البالغ من العمر 47 عامًا كان يفترض أن تبقى سرية.

ورأت القاضية ليوني برينكيما من محكمة ألكسندريا الفيدرالية (فيرجينيا) أن لجنة المراسلين لحرية الصحافة التي طالبت بنشر التهم الموجهة إلى أسانغ، لم تثبت وجود هذا الملف، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت: «النظر إلى هذا الأمر بشكل مختلف يعني أن أي شخص في الجمهورأوالصحافة - يطالب بالوصول إلى الملفات القضائية على أساس تكهنات - قد يرغم الحكومة على إقرار أو نفي توجيه اتهامات».

ولجأ جوليان أسانغ منذ 2012 إلى السفارة الإكوادورية في لندن تفاديًا لتسليمه إلى السويد لمحاكمته بتهمة الاغتصاب. وإن أقفل هذا الملف اليوم، لم يخرج بعد من السفارة خشية توقيفه من قبل الشرطة البريطانية وتسليمه للولايات المتحدة بتهمة المساس بالأمن القومي.

وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 نشر موقع ويكيليكس آلاف البرقيات السرية من الحزب الديمقراطي وفريق هيلاري كلينتون ما ساهم في إلحاق الضرر بمنافسة دونالد ترامب.

وبحسب الاستخبارات الأميركية حصل عملاء روس على الوثائق الديمقراطية التي نشرها ويكيليكس وهذا ما ينفيه الموقع.