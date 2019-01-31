كارلوس غصن يتهم «نيسان» بمحاولة تدمير سمعته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 10:55 صباحا
كارلوس غصن. (رويترز)

اعتبر كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعتي «رينو» و«نيسان»، اليوم الخميس، أنه «يعاقب» حتى قبل أن يجري إدانته، واتهم شركة «نيسان» بأنها تحاول «تدمير سمعته».

وتساءل غصن في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» وصحيفة «ليزيكو» الفرنسية، هي الأولى له مع صحفيين من وسائل إعلام غير يابانية، «لماذا أعاقب قبل أن تجري إدانتي؟»، مشيرًا إلى أنها «قضية خيانة وهناك عدة أسباب لذلك».

ورأى أن المعارضة الداخلية لاندماج أكبر بين عملاقي السيارات كان وراء توقيفه في اليابان في 19نوفمبر في وقت كان يريد فيه تعميق الاندماج بين مجموعات تحالف «رينو-نيسان-ميتسوبيشي».

وقال: «كانت هناك معارضة وقلق حيال مشروع دمج الشركتين» في إشارة إلى «رينو» و«نيسان».

ووُجّهت إلى كارلوس غصن ثلاث اتهامات باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018.

ورفض غصن، في تصريحات له أمس، الاتهامات التي تصف عهده الذي استمرّ 19 عامًا، بـ«دكتاتورية». وقال: «وصف الناس القيادة القوية بالدكتاتور، مشوّهين الحقيقة للتخلّص مني».

وكان وكلاء الدفاع عنه قدموا عدة طلبات لإطلاق سراحه بكفالة مالية إلا أن القضاء رفضها مشيرًا إلى خطر فراره أوإخفاء أوالعبث بأدلة.

وأقيل غصن في أواخر نوفمبر من رئاسة مجلسي إدارة «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز». وقدم استقالته الأسبوع الماضي من منصبه على رأس مجموعة «رينو» الفرنسية.

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