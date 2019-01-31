بومبيو: قمة ترامب وكيم ستعقد في مكان ما في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 10:43 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ في سنغافورة. (فرانس برس)

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي ستعقد في مكان ما في آسيا.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال بومبيو، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير، مضيفًا: «سنعقدها في مكان ما في آسيا».

ومضى يقول: «سأرسل فريقًا إلى هناك لوضع الأسس لما آمل أن تكون خطوة إضافية مهمة على الطريق ليس فقط لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ولكن من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لشعب كوريا الشمالية».

ولم يذكر بومبيو مقر انعقاد القمة. وكانت فيتنام قالت الأسبوع الماضي إنها لم تتلق معلومات بشأن توقيت أو مقر القمة المحتملة بين ترامب وكيم، لكنها عبرت عن ثقتها في قدرتها على استضافة اجتماع من هذا القبيل.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون قبل أسبوعين إن فيتنام حريصة على استضافة القمة.

وجرى الحديث أيضًا عن سنغافورة، التي اجتمع فيها ترامب وكيم في يونيو حزيران، وبانكوك كمقرين محتملين لعقد القمة.

وقمة يونيو هي أول اجتماع بين رئيس أميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي، وأسفرت عن التزام مبهم من جانب كيم بالعمل صوب نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذ بعد ما تعتبره واشنطن خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه.

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