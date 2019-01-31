غوايدو: دعم الجيش الفنزويلي «حاسم» لإزاحة مادورو

رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد في كنيسة سان خوسيه في كراكاس

قال المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه «رئيساً بالوكالة» لفنزويلا، إنّ دعم الجيش الفنزويلي «حاسم» من أجل التوصّل إلى إطاحة نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وأشار غوايدو الأربعاء في صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنّه تمّ عقد اجتماعات سرّية مع عناصر من قوّات الأمن، مؤكّداً أنّ معظم محاوريه اتّفقوا على أنّ الوضع الحالي في فنزويلا لا يمكن أن يستمرّ.

وقال إن «سحب دعم الجيش لمادورو حاسمٌ من أجل السّماح بتغيير الحكومة. ومعظم الذين يرتدون الزيّ العسكري يتّفقون على أنّ المعاناة الحاليّة في البلاد لا تُطاق».

وأضاف غوايدو: «سيحتاج الانتقال إلى دعم الوحدات العسكريّة الرئيسيّة. لقد أجرينا محادثات سرّية مع أفراد من القوّات المسلّحة وقوّات الأمن».

من جهتها، نشرت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز على تويتر رابط مقال غوايدو وكتبت «أميركا تقف إلى جانب شعب فنزويلا».

وسيُقدّم غوايدو الخميس خطّته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وكتب في هذا السياق على تويتر «سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرّاً، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانيّة، ونُعيد الخدمات العامّة ونتغلّب على الفقر».

وأضاف: «نحن نعرف كيف نُحقّق ذلك»، في وقت كان الآلاف من مناصريه قد تظاهروا الأربعاء بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بالتّعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليّين.

وكتب ترامب على تويتر: «تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرّية بدأ!».