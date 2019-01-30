ترامب: محادثاتنا مع طالبان «تسير بشكل جيد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 07:35 مساء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن المفاوضات في أفغانستان تسير بشكل جيد بعد أن قال مسؤولون أميركيون في وقت سابق هذا الأسبوع إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات التي تهدف لإنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاما في البلاد.

وكتب ترامب على «تويتر» يقول إن المحادثات «تسير بشكل جيد». ولم يتحدث عن أي اتفاق محتمل مع طالبان أو عن وجود القوات الأميركية في أفغانستان، وفق «رويترز».

وقال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد يوم الإثنين إن الولايات المتحدة وحركة طالبان رسمتا الخطوط العامة لاتفاق سلام. غير أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه لم تبدر من طالبان أي إشارة إلى أنها وافقت على مطالب الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع إن المحادثات كانت «إيجابية» لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. واتجهت إدارة ترامب إلى سحب القوات الأمريكية بعد سنوات من نشرها في الخارج. وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن ترامب يعتزم سحب أكثر من خمسة آلاف جندي من بين 14 ألفا ينشرهم في أفغانستان.

لكن ميتش مكونيل زعيم كتلة الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي وهو جمهوري مثل ترامب عرض يوم الثلاثاء مشروع قانون يحث الولايات المتحدة على الإبقاء على القوات في أفغانستان وفي سورية لكن لم يتأكد ما إذا كان سيتحول إلى قانون.

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