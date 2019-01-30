إقالة رئيس برلمان منغوليا بسبب فضيحة فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 03:10 مساء
ميجومبو إنخبولد رئيس برلمان منغوليا. (أشيفية. رويترز)

أقال برلمان منغوليا رئيسه ميجومبو إنخبولد بعد أسابيع شهدت احتجاجات مناهضة له بسبب اتهامه بالضلوع في فساد.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد نفى إنخبولد اتهامات الفساد ورفض الاستقالة، لكن البرلمان صوت لصالح إجباره على التنحي في وقت متأخر الثلاثاء في إجراء استهله الرئيس خالتما باتولجا، الذي هزم إنخبولد في انتخابات أجريت في العام 2017.

وقال إنخبولد: «أنا لا أتحايل لأحتفظ بمنصبي، أعتقد أن هذه المشكلة يجب أن تحل بشكل قانوني»، مضيفًا أن إقالته تقوض ديمقراطية البرلمان.

وتظاهر عشرات الآلاف في الشوارع في أواخر ديسمبر ضد إنخبولد والحزبين الرئيسيين وهما حزب الشعب المنغولي والحزب الديمقراطي.

وتزايدت الاضطرابات خلال يناير وقاطعت مجموعة نواب من عدة أحزاب جلسات البرلمان. وبدأ بعض المحتجين إضرابًا عن الطعام في ميدان سوخ باتور بوسط العاصمة أولان باتور في العاشر من يناير.

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