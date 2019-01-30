روحاني يلقي باللوم على أميركا في أسوأ أزمة اقتصادية في إيران منذ 40 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 11:25 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (رويترز)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عامًا وإن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران وأعاد فرض عقوبات عليها بما في ذلك عقوبات اقتصادية.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس عن روحاني قوله: «اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عامًا».

وأضاف روحاني: «اليوم مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أميركا وأتباعها. ولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أوعلى النظام الإسلامي».

وتحدث روحاني عند ضريح آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في إطار بدء الاحتفالات بمرور 40 عامًا على تأسيسها يوم 11 فبراير.

وتذبذبت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة مما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته.

وينظم العمال ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية مما أدى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.

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