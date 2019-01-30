واشنطن تستضيف الأسبوع المقبل اجتماعًا لدول التحالف ضد «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 08:22 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن لقاءً سيجمع الأسبوع المقبل في واشنطن وزراء خارجية من حول العالم من أجل تنسيق جهود التصدّي لتنظيم «داعش»، بعد القرار المثير للجدل الذي اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من سورية.

ويستضيف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 6 فبراير اجتماعًا للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» المؤلف من 79 دولة، والذي شكّلته الولايات المتحدة في 2014 بعد سيطرة المتطرّفين على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسورية.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة مصمّمة على منع عودة ظهور تنظيم داعش في سورية والعراق بعد انسحاب القوات الأميركية من سورية، وهي ملتزمة بمواصلة القضاء على فلول التنظيم وإحباط مخططاته».

وتابع بيان وزارة الخارجية الأميركية: «بعد هزيمة تنظيم داعش في ساحة المعركة، سيواصل التحالف جهود إرساء الاستقرار من أجل تسهيل العودة الآمنة والطوعية للذين نزحوا بسبب أعمال العنف».

وكان ترامب أعلن في 19 ديسمبر 2018 سحب ألفي جندي أميركي من سورية، مؤكدًا دحر التنظيم المتطرف الذي لا زال يسيطر على منطقة صغيرة في شرق سورية.

واستقال الموفد الأميركي لدى التّحالف الدولي ضدّ تنظيم «داعش» بريت مكغورك في ديسمبر احتجاجًا على قرار الانسحاب من سورية، قائلًا: «لا توجد خطّة لِما سوف يلي»، مبديًا تخوّفه إزاء المستقبل في سورية.

كذلك أعربت دول أوروبية، شَنَّ مناصرون للتطرّف اعتداءات على أراضيها، عن قلقها إزاء قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من سورية، والذي جاء في توقيت خسر فيه التنظيم غالبية المناطق التي كان سيطر عليها.

وكانت تركيا من أشد المرحّبين بالقرار الأميركي، وهي تهدّد منذ أشهر بشن عملية في شمال سورية لطرد المقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.

كان آخر اجتماع للتحالف على مستوى الوزراء قد عقد في بروكسل في يوليو 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - التجار والأسعار
كاريكاتير
توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا
منوعات
ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق