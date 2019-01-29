قتيلان بتفجير سيارة مفخخة في مقديشو

النيران تتصاعد من سيارة مفخخة تم تفجيرها في مقديشو. (فرانس برس)

قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون الثلاثاء في تفجير سيارة مفخخة في مقديشو، قرب وزارة النفط الصومالية، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وتبنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بالقاعدة الاعتداء بحسب مركز «سايت» الأميركي لرصد المواقع المتطرفة، بحسب «فرانس برس».

وقال المسؤول الأقليمي محمد عبدالله تولاه إن السيارة كانت مركونة داخل محطة وقود أمام الوزارة. وأضاف في مؤتمر صحافي «كانت داخل محطة الوقود حين انفجرت. قتل مدنيان وأصيب خمسة».

وأورد شاهد أن أحد القتيلين امرأة كانت تبيع الشاي قرب مكان الاعتداء. وأضاف «كان انفجارا قويا جدا، لحسن الحظ أنه لم يتسبب باندلاع حريق كان سيأتي على محطة الوقود، وعدد الضحايا محدود».