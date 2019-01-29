موجة صقيع قطبية تضرب شمال الولايات المتحدة

تضرب موجة صقيع استثنائية قسماً كبيرًا من شمال الولايات المتحدة مع تساقط الثلوج ودرجات حرارة قطبية تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر ما تسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية وفي عمل الإدارات.

وصدر الإنذار من صقيع قطبي اعتبارًا من الإثنين في عدة ولايات تقع في وسط غرب الولايات المتحدة، من داكوتا الشمالية وصولاً إلى أوهايو والتي يمكن أن تسجل درجات الحرارة الأدنى منذ عشرة أعوام بحسب محطة الطقس «ويذير تشانيل». ويرتقب أن تصل الرياح الآتية من شمال غرب البلاد إلى الساحل الشرقي للبلاد في وقت لاحق خلال الأسبوع، بحسب «فرانس برس».

وبلغت درجة الحرارة في مطار مينيابوليس-سانت بول 32 درجة مئوية تحت الصفر الثلاثاء عند الساعة 00,25 بالتوقيت المحلي بحسب مصلحة الأرصاد الجوية التي تتوقع انخفاض درجات الحرارة حتى صباح الجمعة. وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يشكك في آثار الأنشطة البشرية على ظاهرة الاحتباس الحراري، السكان اعتبارًا من مساء الإثنين في تغريدة على تويتر.

وكتب الرئيس «في منطقة الوسط الغربي للبلاد، بلغت درجات الحرارة 51 دون الصفر، وهي أقوى درجات صقيع تسجل» مضيفًا بلهجة ساخرة «ما يحصل مع الاحتباس الحراري العالمي؟ رجاء عد سريعًا نحن بحاجة إليك». ويرتقب أن تسجل مدن دي موين في أيوا وشيكاغو وميلاواكي درجات حرارة تصل الى 29 تحت الصفر.

بالنسبة لشيكاغو فستكون تلك المرة الأولى منذ يناير 1994 بحسب إحصاءات محطة الطقس. وفي مطار اوهير في المدينة المعروفة بأنها «مدينة الرياح»، تتساقط الثلوج يوميا منذ 17 يناير أي لمدة 13 يومًا متتالية وهو رقم قياسي منذ شتاء 1978-1979.

«ثلوج في جورجيا»

ستترافق موجة الصقيع مع رياح قوية، ودرجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في داكوتا الشمالية بين الثلاثاء والخميس بحسب مصلحة الأرصاد.

وتسبب الصقيع الذي ترافق مع سقوط ثلوج بكثافة، اعتبارا من الإثنين بإغلاق مدارس في ويسكونسين وميشيغان وانديانا وايلينوي وايوا فيما ألغت الكنائس والمراكز الاجتماعية أنشطتها. في ويسكونسن، أغلقت المحاكم وغالبية الإدارات أبوابها اعتبارا من الإثنين.

وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة الإثنين في مطاري شيكاغو، ثالث مدينة في الولايات المتحدة. وفي كندا بلغت سماكة الثلوج 30 سنتيمترًا في تورونتو منذ بداية الأسبوع، ما تسبب باضطرابات في حركة النقل في العاصمة الاقتصادية للبلاد مع زحمة سير وتعليق العمل في عدة خطوط باصات وترامواي فيما تم تأخير أو إلغاء عشرات الرحلات في مطاري المدينة.

وكانت العاصفة تتجه صباح الثلاثاء نحو الشرق وبدأت تضرب مونتريال مع رياح بلغت سرعتها أكثر من خمسين كلم في الساعة ويمكن أن تصل درجات الحرارة الى 27 درجة مئوية تحت الصفر بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية.

ويستعد شمال شرق الولايات المتحدة أيضًا اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء لتساقط الثلوج للمرة الأولى. وفي منطقة واشنطن، يرتقب أن تغلق الإدارات الفيدرالية والمدارس أبوابها قبل ساعتين من الموعد المعتاد. وستتدنى درجات الحرارة مساء على أن تتشكل طبقات من الجليد.

ويرتقب أن يصل سوء الطقس إلى كارولاينا الشمالية. ووصلت الثلوج صباح الثلاثاء حتى جورجيا بحسب الصور التي نشرتها محطة الطقس على تويتر.