«السي آي إيه»: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 07:48 مساء

قالت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» جينا هاسبل الثلاثاء إن إيران لا تزال ملتزمة بشروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم انسحاب واشنطن منه.

وأضافت أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ «في الوقت الحاضر هم (الإيرانيون) ملتزمون» الاتفاق الذي أبرمته إيران مع أطراف دولية، وفق «فرانس برس».

وقالت «أعتقد أن أحدث المعلومات تشير إلى أن الإيرانيين يفكرون في اتخاذ خطوات تقلل من التزامهم بالاتفاق في إطار مساعيهم للضغط على الأوروبيين لتقديم المزايا الاستثمارية والتجارية التي كانت إيران تأمل في الحصول عليها نتيجة الاتفاق».

وأشارت إلى أن الإيرانيين «لديهم بعض الاستعدادات التي من شأنها أن تزيد من قدرتهم على التراجع في حال اتخاذهم هذا القرار». وأضافت «ولكننا نراهم يتناقشون فيما بينهم بعد أن أخفقوا في الحصول على المزايا الاقتصادية التي كانوا يأملون في جنيها من الاتفاق».

وفي الثامن من مايو 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يخدم المصالح الأميركية. ومنذ ذلك الوقت أعادت واشنطن فرض العقوبات الصارمة على إيران والتي رفعتها بعد التوصل إلى الاتفاق. وواصلت الدول الخمس الأخرى وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، دعم العلاقات التجارية مع طهران.

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