النواب البريطانيون يصوّتون على تعديلات تتيح التحكم بملف بريكست

قبل شهرين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيحاول النواب البريطانيون الثلاثاء إبعاد الحكومة والسيطرة على هذا الملف، بعد رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.

واستُبعد اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد مفاوضات صعبة استمرت أشهراً مع الاتحاد الأوروبي، في 15 ديسمبر بأصوات غالبية ساحقة من النواب ما فتح المجال أمام إمكانية الانفصال من دون اتفاق في 29 مارس، موعد بريكست المرتقب. ويخشى هذا السيناريو قسم من الطبقة السياسية والأوساط الاقتصادية، وفق «فرانس برس».

بعد هذا الرفض، لم تعدّ تيريزا ماي خطة بديلة على عكس ما كان يطالب به برلمانيون ولم تتمكن من التوصل إلى توافق أثناء استشارات مع المعارضة ونواب من أكثريتها المحافظة. وأعدّ النواب تعديلات ستتم مناقشتها والتصويت عليها الثلاثاء بناءً على قرار رئيس مجلس العموم جون بيركو، لمحاولة تغيير مسار العملية. وهذه التعديلات لا تلزم الحكومة بشكل فوري. إلا أن الأمر سيكون مخاطرة سياسية في حال تجاهلتها تيريزا ماي.

وقبيل بدء النواب مناقشة التعديلات، أعلن ناطق باسم رئيسة الوزراء الثلاثاء أن هذه الأخيرة تريد إعادة فتح مباحثات اتفاق الانفصال مع الاتحاد الأوروبي. وصرّح خلال مؤتمر صحفي «لا تزال المملكة المتحدة تؤمن أنه من مصلحة بريطانيا تماماً الخروج مع اتفاق، لكن علينا أن نحصل على اتفاق يحظى بدعم البرلمان وذلك يتطلب إجراء تعديلات في اتفاق الانسحاب».



وقال الناطق إن ماي صرّحت أمام الحكومة صباح الثلاثاء أن «تغييرات قانونية بشأن الباكستوب ستكون ضرورية للحصول على دعم مجلس العموم». وتابع «هذا يعني إعادة فتح اتفاق الانسحاب»، مؤكداً أنه رغم ضيق الوقت إلا أن الحكومة لا تزال «مصممة على الخروج (من الاتحاد الأوروبي) في 29 مارس» كما هو مرتقب.

«معسكران»

من جهة، قدم مؤيدو بريكست تعديلات حصل أحدها على دعم الحكومة. ويطالب هذا التعديل بشكل أساسي بأن يحذف من اتفاق الانفصال، الترتيب المثير للجدل بشأن «شبكة الأمان» (باكستوب بالانكليزية) الذي يهدف إلى تفادي إعادة الحدود الفعلية في جزيرة إيرلندا. ويرى مؤيدو بريكست أن ذلك قد يجعل بريطانيا مرتبطة بشكل دائم بالاتحاد.

ورفض القادة الأوروبيون حتى الآن بشكل قاطع فكرة إعادة التفاوض بشأن النصّ وقد حثّتهم دبلن الأحد على العودة عن موقفهم «غير المنطقي». ولدى سؤال الناطق باسم ماي عن ردة فعل بروكسل بشأن إعادة فتح الاتفاق، قال إن «رسالة القادة الأوروبيين واضحة، يريدون خروجاً مع اتفاق ويدركون أن ذلك يصبّ في مصلحة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».

وأضاف أنه «يُتوقع أن تعقد ماي لقاء مع الاتحاد خلال النهار». يعتبر المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي أن في حال تبني أحد هذه التعديلات، سيكون لدى تيريزا ماي وسيلة ضغط في وجه الاتحاد الأوروبي ويقولون إن تعديل «الباكستوب» سيتيح رؤية البرلمان يصادق على الاتفاق.

في المعسكر الآخر، هناك مؤيدو الاتحاد الأوروبي ومعارضو الخروج من التكتل من دون اتفاق ويسعون إلى منع حصول ذلك وتأخير الانفصال وحتى تنظيم استفتاء ثان.

والتعديل الذي سيخضع لبحث معمّق سيكون ذلك الذي قدّمته النائبة العمالية ايفيت كوبر التي تسعى إلى تأجيل موعد بريكست عبر السيطرة بشكل جزئي على جدول أعمال البرلمان. وإذا تم تبني هذا التعديل، سيناقش النواب في الخامس من فبراير قانوناً يرغم الحكومة على تأجيل موعد بريكست إذا لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق في 26 فبراير.

وسيكون قانون من هذا القبيل ملزماً بالنسبة لتيريزا ماي لن تتمكن من التهرّب منه. ويُبعد تعديل آخر احتمال غياب الاتفاق ويطالب بإجراء تصويت في مجلس العموم على خيارين: اتفاق أعيدت صياغته يتضمّن اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي أو تنظيم استفتاء ثان.