سالفيني يسمح لمهاجري «سي ووتش» بالنزول في إيطاليا شرط الرحيل إلى ألمانيا أو هولندا

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني (ا ف ب)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الثلاثاء، أنه يمكن للمهاجرين الـ47 الذين أنقذتهم سفينة تابعة لمنظمة «سي ووتش» غير الحكومة الألمانية منذ عشرة أيام في البحر المتوسط والعالقين قبالة إيطاليا، أن ينزلوا في إيطاليا إذا كانوا سيرحَّلون إلى ألمانيا أو هولندا، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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وكتب سالفيني نائب رئيس الحكومة وزعيم حركة «الرابطة» (يمين متطرف)، على حسابه على «تويتر»: «إنزال مهاجرين؟ فقط إذا سلكوا طريق هولندا التي ترفع سفينة سي ووتش علمها أو ألمانيا بلد منشأ المنظمة غير الحكومية». وأضاف: «في إيطاليا سبق أن استقبلنا (مهاجرين) وأنفقنا، كثيرًا».

وحذرت الحكومة الهولندية، الإثنين، بأنها لن تستقبل هؤلاء المهاجرين الـ47. وجعل سالفيني من إغلاق المرافئ الإيطالية أمام المهاجرين رأس حربة عمله في وزارة الداخلية.

وأكد في مقالة نُشرت الثلاثاء في جريدة «إل كورييريه ديلا سيرا» أن «في 2018، كان هناك قتلى أقل وبلغ عدد الواصلين 23 ألفًا و370 مقابل 119 ألفًا و369 في العام السابق». وأضاف أن هذا المنحى يتأكد في العام 2019 مع 155 عملية إنزال مهاجرين منذ بداية العام مقابل 3 آلاف و176 في العام السابق».

ونددت السلطة الإيطالية الضامنة لحقوق المعتقلين، الإثنين، بـ«الاحتجاز غير القانوني» لـ47 مهاجرًا أنقذتهم سفينة «سي ووتش» وعلقوا قبالة إيطاليا.

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وتم إنقاذ هؤلاء المهاجرين الذي انطلقوا من ليبيا، في 19 يناير. وسمحت إيطاليا للسفينة بالاحتماء من الأحوال الجوية السيئة على طول سواحل صقلية، لكنها على غرار مالطا وتونس ترفض السماح لها بالرسو.

ومساء الإثنين، تجمع آلاف الأشخاص تحت المطر أمام البرلمان في روما للمطالبة بإنهاء سياسة «المرافئ المغلقة» التي يعتمدها سالفيني.