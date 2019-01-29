«فرانس برس» تنشر شهادة صحفي رافق الخميني إلى طهران في 1979

آية الله الخميني في صورة له في ضاحية نوفل لو شاتو (ا ف ب)

في ليلة الأول من فبراير 1979، استقل آية الله الخميني طائرة تابعة لشركة «إير فرانس» من مطار رواسي في ضواحي باريس متوجهًا إلى طهران، في رحلة خاصة، «رحلة الثورة».

وكان الخميني أقام في نوفل لو شاتو في ضواحي باريس أربعة أشهر، بعد أكثر من 14 عامًا في المنفى في العراق. ورافق الخميني عديد المقربين منه، إضافة إلى 150 صحفيًّا، بينهم الموفد الخاص لـ«فرانس برس» بيار لامبير.

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الوكالة الفرنسية نشرت مقتطفات مما كتبه لامبير عن تلك الرحلة:

الأول من فبراير 1979 يوم تاريخي بالنسبة إلى الشعب الإيراني: فقد عاد آية الله الخميني أخيرًا إلى وطنه بعد أكثر من 14 عامًا أمضاها في المنفى، وفي ختام رحلة استغرقت خمس ساعات ونصف ساعة على متن طائرة «إير فرانس» التي أطلق عليها الإيرانيون اسم «طائرة العودة إلى الوطن».

وتتسع طائرة الـ«بوينغ 747» لـ349 راكبًا، لكنها لم تقل سوى 200 راكب، تاركة في باريس عددًا كبيرًا من الراغبين بالانضمام إلى هذه الرحلة الفريدة. أما السبب فهو، بحسب ما أوضح مسؤول في مطار رواسي- شارل ديغول قبل الإقلاع، ملء خزانات الوقود بشكل كامل تمامًا، لتتمكن الطائرة من العودة في حال «حصل سوء ما» ولم تتمكن من الهبوط في طهران.

وكان طاقم الطائرة لهذه الرحلة الاستثنائية من المتطوعين: قبطان الطائرة ومساعده و11 مضيفًا وأربع مضيفات، قالت إحداهن: «متطوعون، لكن من دون أي علاوة مخاطر إضافية».

وكان الخميني أول مَن صعد سلالم الطائرة بخطى ثابتة رغم سنواته الـ76، مرتديًا عباءة سوداء. وجلس على المقعد رقم 1 في الصف الأول من مقاعد الدرجة الأولى.

وخلال الساعة الأولى من الرحلة، كان الخميني، محاطًا بنحو أربعين من الملالي والأنصار، قليل الكلام غارقًا في أفكاره، وهو مدرك أن أنظار شعب بكامله تتطلع إليه.

وبعد ساعة، انتقل مع ابنه وحدهما إلى الطابق العلوي من الطائرة، حيث استلقى على أريكة قبالة بار الطائرة وغفا.

وبينما كانت الطائرة تحلق فوق البوسفور في تركيا، عقد صادق قطب زاده مؤتمرًا صحفيًّا في الطائرة. كان قطب زاده عائدًا إلى إيران بعد 20 عامًا من المنفى، وقدِّم على أنه سيكون وزيرًا في «الحكومة الثورية».

وقال في مؤتمره الصحفي: «قبل الرحلة جمعنا آية الله، نحن المقربين منه، وقال لنا: هذه الرحلة محفوفة بمخاطر لا أقلل من أهميتها: قد يتم اغتيالي، أو أسري، أو وضعي في الإقامة الجبرية. أنا قررت مواجهة هذه التحديات، لكنني أتفهم تمامًا الذين يرفضون مواجهتها وقد يختارون عدم القيام بالرحلة. ليتحمل كل شخص مسؤولياته».

وردًّا على أسئلة الصحفيين حول عدم وجود نساء وأطفال في الطائرة، قال قطب زاده ببساطة ومن دون أن يرف له جفن، مثيرًا الرعب في نفوس الصحفيين: «هذه الطائرة في خطر أكبر بكثير مما تتصورون. قد يطلقون النار علينا...».

بعدها، أعلن قطب زاده «أن حكومة ثورية ستعلن خلال يومين أو ثلاثة». وكرر القول إن الخميني يرفض أي حوار مع رئيس الحكومة شهبور بختيار «طالما لم يقدم الأخير استقالته».

وأكد بعد ذلك أنه يجري حاليًا توزيع السلاح على السكان في كل أنحاء البلاد. وأضاف «أن أمر استخدامه لم يعط بعد، لكن هذه الساعة تقترب»، قبل أن يضيف: «بالطبع أسلحتنا أقل قوة بكثير من أسلحة الجنود الذين لا يتوقون لشيء أكثر من القضاء علينا، إلا أننا نتسلح بالإيمان وسننتصر».

وعن احتمال حصول اعتداء يستهدف مرشد الثورة، قال قطب زاده «في حال مُسّت شعرة واحدة منه ستسيل دماء».

وقبل نحو ساعتين من الوصول إلى مطار مهراباد، أفاق الخميني من قيلولته وطلب من إحدى المضيفات كوبًا من الماء، ثم قال لها: «أكون شاكرًا لكِ لو تدليني على اتجاه الكعبة». بعد لحظات، كان يؤدي صلاته.

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بعد نصف ساعة، ظهرت الجبال الإيرانية المغطاة بالثلوج من نوافذ الطائرة مع ساعات الفجر الأولى. أنهى الخميني صلاته وجلس خلف النافذة ينظر من بعيد إلى أرض وطنه التي لم تعد تبعد سوى دقائق.

وللمرة الأولى منذ استقل الطائرة، ظهر طيف ابتسامة على محياه وهو المعروف عادة بجديته، استنادًا إلى كل الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام خلال الأشهر القليلة الماضية.