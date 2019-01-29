واشنطن تعتبر المحادثات مع «طالبان» مشجعة وغني يدعو إلى مفاوضات «جدية»

وزير الدفاع الأميركي الجديد باتريك شاناهان

أعلنت واشنطن أن محادثات السلام التي تجريها مع حركة «طالبان» مشجعة، وذلك بعد أن دعا الرئيس الأفغاني الحركة إلى بدء مفاوضات جدية مع حكومته إثر إعلان تحقيق تقدم خلال مفاوضات غير مسبوقة في قطر الأسبوع الماضي.

وقبيل لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في واشنطن، قال وزير الدفاع الأميركي الجديد باتريك شاناهان، الإثنين: «أود أن أقول إن الاستنتاجات التي تم استخلاصها هي أنها (المحادثات مع طالبان) مشجعة»، وفق «فرانس برس».

وقال: «سأطلع الأمين العام على ما يحدث هنا في وزارة الدفاع، وكذلك ما يحدث في وزارة الخارجية»، مضيفًا: بالنسبة لكثر، يتعلق الأمر بضمان مواصلة التنسيق الوثيق مع شركائنا في التحالف.

وامتنع الوزير عن الرد على سؤال حول احتمال انسحاب نصف القوات الأميركية، البالغ عددها 14 ألف جندي في أفغانستان، وفقًا مسؤولين أميركيين.

من جهته، قال ستولتنبرغ: «من السابق لأوانه الحديث عن انسحاب قوات حلف الأطلسي من أفغانستان»، وأضاف: «نحن في أفغانستان لتهيئة الظروف من أجل التوصل الى تسوية سلمية عن طريق التفاوض».

وتابع: «لن نبقى أكثر من اللازم، لكننا لن نغادر حتى يكون لدينا وضع يسمح لنا بالخروج أو خفض عدد الجنود المنتشرين دون التشكيك في الهدف الرئيسي لوجودنا، وهو منع أفغانستان من أن تصبح ملاذًا للإرهابيين في جميع أنحاء العالم».

دعوة لمحادثات جدية

ويأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس الأفغاني، الإثنين، في خطاب بثه التلفزيون، حركة «طالبان» إلى «إظهار إرادتهم الأفغانية وقبول مطلب الأفغان للسلام»، وقال: «نريد السلام نريده سريعًا ولكن مع خطة».

وأضاف: «علينا ألا ننسى أن ضحايا هذه الحرب هم أفغان وأن عملية السلام يجب أن تكون بقيادة أفغانية (...) ليس هناك أي أفغاني لا يريد بقاء قوات أجنبية في بلده إلى ما لا نهاية. لا أفغاني يريد أن يواجه هجمات انتحارية في مستشفيات ومدارس ومساجد وحدائق».

وألقى غني خطابه بعد ساعات على إعلان مكتبه أنه تلقى تطمينات من واشنطن بأن المحادثات في قطر لا تزال تركز على إحضار مقاتلي الحركة إلى طاولة التفاوض مع كابل.

وأثمرت مساعٍ دبلوماسية استمرت أشهرًا قامت بها الولايات المتحدة لإقناع «طالبان» بالتفاوض مع كابل، ستة أيام من الاجتماعات بين الولايات المتحدة والحركة في الدوحة.

غير أن «طالبان» ترفض التفاوض مع الحكومة الأفغانية لتسوية نزاع مستمر منذ 17 عامًا، وتصفها بـ«دمية تحركها واشنطن».

وأشارت كل من «طالبان» والولايات المتحدة إلى تقدم في نهاية الأسبوع الماضي، وسط تصاعد الأمل بأن تكون الفترة الطويلة غير المسبوقة للمحادثات قد تعني اتفاقًا يمهد الطريق أمام احتمال إجراء محادثات سلام.

لكن السلطات الأفغانية عبرت في السابق عن استيائها لاستبعادها عن محادثات قطر، وحذرت من أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» يتطلب موافقة كابل.

تواصل المحادثات

وكان المبعوث الأميركي إلى المحادثات مع «طالبان»، زلماي خليل زاد، قال إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات، وكتب على «تويتر»، بعد ستة أيام من المحادثات مع الحركة في قطر: «الاجتماعات التي جرت هنا كانت مثمرة أكثر مما كانت في السابق. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا بشأن قضايا حيوية».

وأضاف: «لن يتم الاتفاق على شيء إلا إذا تم الاتفاق على كل شيء. وكل شيء يجب أن يتضمن حوارًا بين الأفغان ووقفًا شاملًا لإطلاق النار».

ولم يكشف خليل زاد مزيدًا من التفاصيل، إلا أن من بين المقترحات التي تم طرحها سحب الولايات المتحدة قواتها مقابل ضمانات من «طالبان» بعدم إيواء أي متطرفين أجانب، وهو السبب الأول للاجتياح الأميركي لأفغانستان.

ووصل النزاع في أفغانستان إلى طريق مسدود بعد 17 عامًا على اجتياح الولايات المتحدة إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001، لاستئصال تنظيم «القاعدة» الذي كان يتخذ من البلد مقرًّا أساسيًّا له.

وعبر الأفغان عن تفاؤل حذر بشأن المحادثات، وسط مخاوف من انسحاب أميركي، فيما تتعرض قوات الأمن الأفغانية لخسائر فادحة، والحكومة تستعد لمعركة انتخابات، والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر بعد عقدين من سفك الدم.