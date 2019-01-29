مسؤول: تحقيق مولر في تواطؤ ترامب المفترض مع روسيا «شارف على الانتهاء»

وزير العدل بالانابة ماثيو ويتكر يتحدث في الاحتفال السنوي بالمحاربين القدامى في وزارة العدل في واشنطن

أكّد وزير العدل الأميركي بالإنابة ماثيو ويتيكر، أنّ المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في وجود تواطؤ بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية في العام 2016 «شارف على الانتهاء» من تحقيقاته.

وقال ويتيكر للصحافيين إنّ «تحقيق مولر شارف على الانتهاء»، وتابع: «لقد تم إحاطتي في شكل كامل بشأن التحقيق وأتطلع أن يقدم المدير مولر تقريره النهائي».

وأضاف: «آمل أن نتمكن من الحصول على التقرير من المدير مولر في أقرب وقت ممكن. ومن المقرر أن يقدم مولر تقريره المرتقب إلى ويتيكر ما لم يتم استبداله ببيل بار، الذي رشحه ترامب لكّنه لا يزال ينتظر موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه».

ويحاول مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، وفريقه منذ عام ونصف العام معرفة ما إذا كان هناك تواطؤ أو تعاون بين فريق حملة ترامب وموسكو في عام 2016.

وحتى الآن، فإن التحقيقات التي يقودها مولر لم تستهدف مباشرةً ترامب بل أدّت إلى اتهامات متعددة وإدانات لـ34 شخصا، بينهم مستشارون مقربون من قطب العقارات الثري.

والجمعة، أوقفت السلطات الأميركية روجر ستون مستشار ترامب السابق وصديقه منذ وقت طويل، ووجهت تهماً إليه في إطار التحقيق، ليكون بذلك أحد آخر المقربين من الرئيس الذين يخضعون للاستجواب في هذه القضية التي تؤرقه.

وتم توجيه سبعة اتهامات لستون تشمل عرقلة إجراء رسمي والإدلاء بأقوال كاذبة والتلاعب بالشهود، كما أفاد مكتب مولر.

واقر ستة من مساعدي ترامب حتى الآن بارتكابهم مخالفات مختلفة من بينهم مايكل كوهين محامي ترامب السابق، وبول مانافورت، الذي كان مديراً لفريق حملة ترامب ومايكل فلين، مستشار ترامب السابق للأمن القومي.

وينتقد ترامب التحقيق بشكل متكرر، ويعتبر أنه «حملة مطاردة شعواء»، ويتهم مولر بأنه يعمل لخدمة للديموقراطيين.