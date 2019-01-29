ترامب يلتقي كبير المفاوضين الصنيين لعقد مباحثات تجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 07:44 صباحا
علما الصين والولايات المتحدة في بكين. (فرانس برس)

أكّد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي كبير المفاوضين الصنيين للتجارة هذا الأسبوع خلال مباحثات ترمي إلى حل النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

ويترأس  ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني وفدا يضم 30 وزيرا إلى واشنطن، في وقت يعمل البلدان للتوصل لاتفاق قبل انتهاء هدنة تجاريّة بينهما مدّتها ثلاثة أشهر في 1 مارس المقبل.

وقال منوتشين للصحافيين إنّه يتوقع إحراز «تقدم كبير في هذه اللقاءات».

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي شهدت فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توترا في الأسواق منذ أشهر.

وفيما وضع ترامب رأب العجز التجاري الأميركي المتصاعد مع الصين في قمة أولولياته، يطالب المسؤولون الأميركيون أيضا بإصلاحات بعيدة المدى للسياسة الصناعية الصينية للحد من السرقة الصينية المزعومة للتكنولوجيا الأميركية والتدخل الحكومي الصيني الكبير في السوق.

وأكّد منوتشين إن إنفاذ أي اتفاق وحماية الملكية الفكرية الأمريكية ووضع حد للسياسة الصينية الاجبارية للمشاريع المشتركة كشرط لدخول السوق الصينية تعد «ثلاثة من أهم القضايا على جدول الأعمال».

وأشار إلى أنّ الحاجة إلى جعل أي اتفاقية قابلة للتنفيذ أمر «واضح».

وتابع الوزير: «نريد التأكد من أنه عندما نتوصل لاتفاق، سيمكن تنفيذ هذا الاتفاق»، وأوضح أنّ «هناك اتفاقا مع الصين بأنهم يفهمون ذلك».

وقال مراقبون إن الصين سترفض أي مطلب أميركي قد يعتبر بمثابة عائق أمام خطة «صنع في الصين 2025»، وتهدف هذه الخطة التي بدأ تنفيذها عام 2015 إلى جعل الصين رائدة عالمية في التكنولوجيا، سواء على صعيد علم الروبوتات أو الاتصالات أو السيارات العاملة بواسطة الطاقات المتجددة.

كما أشاروا إلى أن حل مثل هذه الخلافات المعقدة يعد أمرا صعبا خلال ثلاثة أشهر من الهدنة التجارية الحالية.

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