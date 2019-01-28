هولندا ترفض التجاوب مع طلب إيطالي استقبال 47 مهاجرًا

سفينة الإغاثة سي-ووتش التي ترفع العلم الهولندي، قبالة سواحل مالطا. (فرانس برس)

رفضت هولندا، الثلاثاء، التجاوب مع طلب إيطالي بأن تستقبل 47 مهاجرًا يتواجدون على متن سفينة إنقاذ ترفع علم هولندا، كانت الموانئ الإيطالية منعتها من الرسو.

وكانت سفينة «سي ووتش 3» التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، أنقذت قبل أكثر من أسبوع قبالة سواحل ليبيا مهاجرين غالبيتهم من دول أفريقية جنوب الصحراء، وهي راسية حاليًا قبالة سواحل صقلية بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق «فرانس برس».

وكانت إيطاليا ومالطا منعتا السفينة من الرسو في موانئهما. وقال الناطق باسم وزارة العدل والأمن الهولندي، لينارت فيخيفيس، «من دون تبلور فكرة واضحة عن حل شامل لن تشارك هولندا في إجراءات مخصصة للنزول» من السفينة.

وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، شدد على ضرورة أن تتكفل ألمانيا وهولندا بهؤلاء المهاجرين، محذرًا من أنه قد يلاحق طاقم السفينة أمام القضاء. لكن السلطات الألمانية والهولندية تشدد على أن المشكلة تتطلب حلاً على نطاق أوسع من اتفاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الهولندية إن الأمر ليس من ضمن مسؤولياتها لأن السفينة تحركت «بمبادرة خاصة منها... وتعين على قبطان سفينة سي ووتش 3 أن يجد ميناء قريبًا لإنزال 47 مهاجرًا كانوا على متن سفينته».

وبحسب أنظمة الاتحاد الأوروبي يتعين على البلد الذي ينزل فيه المهاجرون أن ينظر في طلبات اللجوء التي يقدمونها. ومطلع يناير توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن توزيع مهاجرين كانوا على متن سفينتين، إحداهما «سي ووتش 3»، على ثمانٍ من دوله.