هولندا ترفض التجاوب مع طلب إيطالي استقبال 47 مهاجرًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 08:26 مساء
سفينة الإغاثة سي-ووتش التي ترفع العلم الهولندي، قبالة سواحل مالطا. (فرانس برس)

رفضت هولندا، الثلاثاء، التجاوب مع طلب إيطالي بأن تستقبل 47 مهاجرًا يتواجدون على متن سفينة إنقاذ ترفع علم هولندا، كانت الموانئ الإيطالية منعتها من الرسو.

وكانت سفينة «سي ووتش 3» التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، أنقذت قبل أكثر من أسبوع قبالة سواحل ليبيا مهاجرين غالبيتهم من دول أفريقية جنوب الصحراء، وهي راسية حاليًا قبالة سواحل صقلية بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق «فرانس برس».

وكانت إيطاليا ومالطا منعتا السفينة من الرسو في موانئهما. وقال الناطق باسم وزارة العدل والأمن الهولندي، لينارت فيخيفيس، «من دون تبلور فكرة واضحة عن حل شامل لن تشارك هولندا في إجراءات مخصصة للنزول» من السفينة.

وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، شدد على ضرورة أن تتكفل ألمانيا وهولندا بهؤلاء المهاجرين، محذرًا من أنه قد يلاحق طاقم السفينة أمام القضاء. لكن السلطات الألمانية والهولندية تشدد على أن المشكلة تتطلب حلاً على نطاق أوسع من اتفاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الهولندية إن الأمر ليس من ضمن مسؤولياتها لأن السفينة تحركت «بمبادرة خاصة منها... وتعين على قبطان سفينة سي ووتش 3 أن يجد ميناء قريبًا لإنزال 47 مهاجرًا كانوا على متن سفينته».

وبحسب أنظمة الاتحاد الأوروبي يتعين على البلد الذي ينزل فيه المهاجرون أن ينظر في طلبات اللجوء التي يقدمونها. ومطلع يناير توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن توزيع مهاجرين كانوا على متن سفينتين، إحداهما «سي ووتش 3»، على ثمانٍ من دوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بكتيريا في فمك تزيد خطر الإصابة بالزهايمر