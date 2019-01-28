الشرطة الألمانية ترفض دخول 5000 مهاجر على الحدود

سجلت الشرطة الاتحادية بألمانيا نحو 12 ألف محاولة دخول غير شرعي عبر الحدود الألمانية بولاية بافاريا.

بحسب معلومات جريدة «بيلد» الألمانية، الشعبية الواسعة الانتشار، في عددها الصادر اليوم (الاثنين 28 يناير 2019)، فإنه تم رفض 5083 مهاجرًا مباشرة على الحدود، وتمت إعادة قسرية لـ227 مهاجرًا، وترحيل 67 أجنبيًّا، وتم إنذار 366 بالترحيل، فيما تم تسليم الـ 5414 المهاجرين المتبقين للسلطات الألمانية، وفق موقع «دويتشه فيلله» الألماني .

يشار إلى أن الترحيل يختلف عن الإعادة القسرية، حيث يستلزم عادة إصدار إنذار محدد المهلة للخروج. وبحسب البيانات، ينحدر معظم الأجانب الذين لم يتم السماح لهم بدخول ألمانيا في نطاق اختصاص رئاسة الشرطة بمدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا، من نيجيريا وأفغانستان وتركيا والعراق وسورية.

وفي سياق متصل، ذكرت جريدة «راينيشه بوست» الألمانية في عددها الصادر اليوم أيضًا أن الشرطة الاتحادية أوقفت 7943 مهاجرًا من قطارات في جميع أنحاء ألمانيا، في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر من العام الماضي، واكتشف أفراد الشرطة 6066 مسافرًا غير مسموح لهم بدخول ألمانيا في حافلات السفر لمسافات بعيدة.