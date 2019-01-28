ماكرون يأسف لمقتل 11 شخصًا في تظاهرات «السترات الصفر»

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، 28 يناير 2019. (فرانس برس)

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، في القاهرة عن أسفه لـ«11 شخصًا فقدوا أرواحهم» منذ بداية أزمة «السترات الصفر» في فرنسا، مؤكدًا أن لا أحد منهم «كان ضحية لقوات الأمن».

لهذا السبب «أريد أن أحيي قوات الأمن»، حسب ما قال الرئيس الفرنسي في رده على سؤال لصحفي مصري عن احترام باريس لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وفق «فرانس برس».

ومنذ منتصف نوفمبر، تشهد المدن الفرنسية تظاهرات لحركة «السترات الصفر» أيام السبت من كل أسبوع، اعتراضًا على السياسات الاجتماعية والضريبية للحكومة. وقال ماكرون في المؤتمر الصحفي: «يؤسفني أن 11 مواطنًا فرنسيًّا فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة (احتجاجات السترات الصفر)». وأضاف: «كلهم فقدوا أرواحهم بسبب الحماقة البشرية، لكن لم يمت فيهم أحد بسبب قوات الأمن أو تصرفات الشرطة».

وأشاد الرئيس الفرنسي في هذا الصدد بـ«مهنية قوات الأمن في هذه الظروف». وتابع ماكرون: «في بلدنا حرية يضمنها الدستور.. هي حرية التظاهر، ونحن ننوي حماية هذه الحرية لأننا نحرص عليها كثيرًا». وأوضح أن مَن تم توقيفهم خلال التظاهرات لم يكن بسبب شيء «قالوه أو فكّروا به، ولكن لأنهم كسّروا ودمّروا وهاجموا مواطنين ومؤسسات».

وقال: «لا أريد أن نخلط بين هؤلاء الذين كسّروا والمتطرفين من جهة الذين سيعاقبون كما ينص القانون، وبين مواطنين كانوا يتظاهرون للتعبير عن عدم رضاهم وهذا حقهم».