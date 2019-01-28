البابا فرنسيس يحذر من «حمام دم» في فنزويلا

البابا فرنسيس وإلى جانبه الناطق باسم الفاتيكان على متن الطائرة الباباوية. (أ ف ب)

حذر البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، من «حمام دم» في فنزويلا، معربًا عن مخاوفه من «العنف المروع» في البلد.

وقال البابا، ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده في الطائرة التي تعيده إلى روما بعد زيارة لبنما حول الوضع في فنزويلا: «ما الذي يخيفني؟ حمام دم»، مضيفًا: «مشكلة العنف تروعني».

ودعا البابا إلى «الترفّع لمساعدة الذين بإمكانهم المساهمة في تسوية المشكلة» في هذا البلد الذي يعاني أزمة شديدة أوصلته إلى شفير الحرب الأهلية.

وقال: «يؤلمني ما يحصل في فنزويلا حاليًا، ولذلك أود أن يتفاهموا» رغم أن التفاهم لا يأتي دائمًا بالحل الأفضل، مضيفًا أن المطلوب هو «حل عادل وسلمي» من غير أن يدلي بالمزيد.

وكان البابا دعا خلال صلاة الأحد إلى «حل عادل وسلمي لتخطي أزمة (فنزويلا) في ظل احترام حقوق الإنسان».

وتشهد فنزويلا واحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخها، ويتهم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو المدعوم من الجيش الولايات المتحدة بتحريض المعارض اليميني خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، على تنفيذ «انقلاب».

وانقسم المجتمع الدولي بين الدول التي تعترف بغوايدو رئيسًا وفي طليعتها الولايات المتحدة ومعها أكثر من عشر دول من المنطقة، والدول التي لا تزال تعترف بمادورو، وفي مقدمتها روسيا والصين.